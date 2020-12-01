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"Пробирает до мурашек": Настя Каменских сверкнула формами на пикантном фото

1 декабря 2020, 05:50

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками горячими фото после съемок нового клипа.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала откровенные фото, которые сделала для нее знаменитая фешн-фотограф Соня Плакидюк во время съемок нового клипа певицы - Vibe.

"А вы уже смотрели Vibe? Расскажите, какие эмоции вы ощутили от этой песни и видео?Какой момент отозвался в сердце больше всего?", - спрашивает она у своих поклонников.

На фото, которые она опубликовала, Каменских позирует в полупрозрачном белье, чулках и пушистой шубе, которую она накинула на одно плечо.

При этом девушка продемонстрировала сексуальные ягодицы и соблазнительные формы, которые не способен скрыть ее скудный наряд.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram
Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"Напеваю под нос уже который день. Песня невероятная. Исполнение пробирает до мурашек. Клип дополнил все эти приятные чувства и эмоции. Настя, спасибо за очередной шедевр", "Смотрела. И это нереально кайфовая песня. Каждое слово пронзает душу своими вибрациами. Я думаю что реп в песне", "Словами непередаваемые эмоции скажем так - вся песня и клип один сплошной любимый момент", - пишут в комментариях.

Настя Каменских Vibe смотреть новый клип:

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