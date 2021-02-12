"Пропорции идеальны": Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы

Ксения Мишина / СТБ

Украинская актриса Ксения Мишина отдыхает с Александром Эллертом и детьми в Доминиканской республике и не забывает показываеть самые яркие кадры с отдыха.

Ксения Мишина в Instagram показала соблазнительное фото с пляжа, на котором она демонстрирует ровную стройную фигурку, сидя на песке на коленках.

"Четкий симбиоз ваших мыслей и чувств может изменить вашу реальность. А четкие пропорции SPF 50 и кокосового масла создать красивый загар ... Второе пока сложнее", - призналась девушка.

Совсем недавно Ксения Мишина в сториз пожаловалась, что из-за странных рекомендаций которые получила накануне, она вместо загара получила частичный ожог во время катания на квардоциклах.

Поклонники оценили фото, и поспешили заметить, что Александр Эллерт делает успехи в умении сделать красивые фото своей возлюбленной.

Ксения Мишина / Instagram

"Уровень профессионализма Саши в искусстве фотографирования заметно улучшается",

"Очень красивая",

"Невероятная",

"Классная",

"Счастливая",

"Ваши пропорции идеальны!",

Ранее Ксения Мишина похвасталась стройными формами в бикини.

Напомним, с началом отпуска Ксения Мишина показала фото в воде не лучшего качества и пожаловалась, что у ее возлюбленного Александра Эллерта плохо получается устраивать ей фотосессии на пляже и в воде.