Проверили на коронавирус: появились подробности состояния Григория Чапкиса

Григорий Чапкис / 1+1

Григорий Чапкис находится в больнице с двусторонней пневмонией уже 5 дней. После резкого ухудшения самочувствия и появления информации о госпитализации отца, на ситуацию отреагировал звездный сын танцора Грег Чапкис.

Врачи уже установили, что Григорий Чапкис не болен коронавирусом, ведь два ПЦР-теста показали отрицательный результат. Однако за здоровье и самочувствие звездного судьи и тренера Танцев на 1+1 переживает вся страна. Госпитализацию отца в Instagram прокомментировал и знаменитый сын Грег Чапкис, который приезжал к отцу на шоу в качестве сюрприза.

Грег Чапкис опубликовал фото Григория Чапкиса и признался, что очень волнуется за отца.

Грег Чапкис не стал раскрывать других подробностей о состоянии отца. Он живет в Сан-Франциско и, по словам самого судьи шоу "Танцы со звездами", до сих пор не пережил то, что во время гастролей его воспитанию уделали так немного внимания.

Напомним, в финале шоу Танці з зірками 2020 победила Санта Димопулос. На эфир телеканал 1+1 пригласил Грега Чапкиса - как сюрприз для Григория.