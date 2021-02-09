Путешествие и фото топлес: Соня Плакидюк со вкусом отметила день рождения

Соня Плакидюк отметила 32-летие / instagram.com/moi_sofism/

Во вторник, 9 февраля, fashion-фотографу и эксперту реалити Супер Топ-модель по-украински, которое показывал Новый канал, Соне Плакидюк исполнилось 32 года. Как и в прошлом году, девушка вместе со своими подругами — певицей и актрисой Дашей Астафьевой и пиар-директором Юлией Шевцовой отправилась на отдых.

Девушки начали отмечать праздник основательно и с вечера - Соня начала публиковать сториз в своем Instagram.

Чтобы сделать праздник незабываемым, девушки поехали на Прикарпатье — в отельный комплекс в селе Поляниця.

Вечером они отметили с местным горячительным и угощениями, а уже утром подруги начали кружить именинницу в полной мере. Соня показала, как к ней ворвались к ней в номер с танцами и тверком, задарили ее охапкой белых роз и множеством подарков. Сюрприз был и в ресторане - Соне принесли тортик со свето-представлением и пением.

Соня Плакидюк / Instagram

Соня Плакидюк / Instagram

"Спонсоры моего прекрасного настроения — Даша и Юля! К тому же, Боженька не подкачал с погодой, а отель — видом из окна", — радуется Соня снегу и отправляется кататься на лыжах.

Соня Плакидюк / Instagram

В Instagram Соню также забросали поздравлениями — именинницу поздравили участницы и эксперты Супер Топ-модели по-украински, а также украинские звезды: фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Санта Димопулос и многие другие.

Соня Плакидюк / Instagram

Фотограф Дмитрий Комиссаренко порадовал ее шикарным черно-белым фото топлес. Такое же фото Соня Плакидюк опубликовала и в своем Instagram утром 9 февраля.

Соня Плакидюк — одна из самых востребованных украинских фотографов, она работала практически со всеми звездами украинского шоу-бизнеса. Именно ее авторству принадлежат обложки альбомов и глянцевых журналов, а также афиши Оли Поляковой, Насти Каменских, Тины Кароль, Веры Брежневой и многих других. Кроме того, с 2014 года Соня является постоянным экспертом модельных реалити Нового канала.