"Раньше они были больше": Настя Ивлеева показала грудь

Российская блогер и ведущая шоу Орел и Решка Настя Ивлеева показа аппетитные формы с отдыха на Мальдивах.
Российская блогерша Настя Ивлеева после съемок Орла и Решки отдыхает с мужем на Мальдивах, и показывает свое сексуальное тело на редких нестебных фото.
Обладательница отменного чувства юмора Настя Ивлеева показала откровенное фото в купальнике в Instagram, но поклонники решили, что это очередной стеб.
"Доброе утро, штоле", - пишет под фото Ивлеева.
На снимке она позирует в крошечном купальнике нежных розово-пастельных тонов, и демонстрирует не только упругие ягодицы и стройную фигуру, но и интригует неприкрытой грудью, новой прической и игривым взглядом.
Поклонники Ивлеевой пришли в восторг, и массово отметили, что наконец она настоящая, и что выглядит девушка потрясающе. Некоторые даже пошутили, что от непривычки пошли искать признаки фотошопа.
"Оооо, у кого то был утреней джохан похан", "Фигурка + харизма"
"Раньше они были больше", "Фигура бомбическая",
"Да лааадно. Я уж привык, что ты выкладываешь только ужасные стебные фотки, что начал искать, а не фотошоп ли это",
Напомним, что Ивлеева вместе с мужем Элджеем переболели коронавирусом, а потом она уехала на съемки Орла и Решки.
За время карантина Настя Ивлеева регулярно развлекалась с мемами, фотошопом и специально некачественными фото так, что поклоников шокировало традиционный милый снимок в купальнике.