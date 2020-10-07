"Раньше они были больше": Настя Ивлеева показала грудь

Настя Ивлеева / Instagram

Российская блогерша Настя Ивлеева после съемок Орла и Решки отдыхает с мужем на Мальдивах, и показывает свое сексуальное тело на редких нестебных фото.

Обладательница отменного чувства юмора Настя Ивлеева показала откровенное фото в купальнике в Instagram, но поклонники решили, что это очередной стеб.

"Доброе утро, штоле", - пишет под фото Ивлеева.

На снимке она позирует в крошечном купальнике нежных розово-пастельных тонов, и демонстрирует не только упругие ягодицы и стройную фигуру, но и интригует неприкрытой грудью, новой прической и игривым взглядом.

Поклонники Ивлеевой пришли в восторг, и массово отметили, что наконец она настоящая, и что выглядит девушка потрясающе. Некоторые даже пошутили, что от непривычки пошли искать признаки фотошопа.

Настя Ивлеева / Instagram

"Оооо, у кого то был утреней джохан похан", "Фигурка + харизма"

"Раньше они были больше", "Фигура бомбическая",

"Да лааадно. Я уж привык, что ты выкладываешь только ужасные стебные фотки, что начал искать, а не фотошоп ли это",

Напомним, что Ивлеева вместе с мужем Элджеем переболели коронавирусом, а потом она уехала на съемки Орла и Решки.

За время карантина Настя Ивлеева регулярно развлекалась с мемами, фотошопом и специально некачественными фото так, что поклоников шокировало традиционный милый снимок в купальнике.