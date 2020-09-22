"Развратно": Кристина Асмус показала свои сочные виноградины

Кристина Асмус / Instagram

Актриса Кристина Асмус сняла себя то ли в купе, то ли в туалете российского поезда и похвасталась соблазнительным декольте на новом фото.

Кристина Асмус в Instagram показала шикарное фото и вызвала у поклонников бурный восторг.

"Я еду из Сочи в Москву на поезде!1,5 суток! Я вообще очень часто езжу на поездах. Гораздо чаще, чем на самолетах. Не потому, что боюсь летать. Наоборот, очень люблю, хотя и спокойней на поезде. Но эти поездки всегда - мои редкие выходные. И возможность выспаться, поучить тексты, почитать сценарии и договоры, на которые всегда катастрофически нет времени. И даже кайф, что нет связи. Я реально отдыхаю.

Сейчас, например, еду в каком-то старинном поезде позапрошлого века (на который, конечно, без слез не взглянешь), но даже в этом есть какая-то романтика, отбрасывающая меня в детство. Чай, леса-тополя и никуда не надо торопиться... А вы часто ездите на поездах? Любите это дело?", - написала Асмус.

На фото Асмус в черном платье с голыми плечами и декольте демонстрирует молодую грудь и засовывает в рот сочную виноградину, сорванную со свежей веточки.

С фоном поклонники в комментариях так и не смогли определиться - купе, коридор, туалет?

Зато кроме воспоминаний о детстве написали ей комплиментов.

Кристина Асмус / Instagram

"После развода, как-то развратно стала себя вести. Охото все ж Варю видеть в тебе",

"Даже немного завидую",

"А при чем тут сексуальный виноград?))",

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