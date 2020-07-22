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"Развратница, с маленькими титьками": Ивлеева показала пикантное фото и вызвала истерику за сиськами

Российская блогер Настя Ивлеева показала откровенное фото в крошечном лифчике, и заявила, что у нее пропала грудь. В сети поднялось бурное обсуждение того, что с ее грудью.

22 июля 2020, 18:30
Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / Скриншот youtube.com/вДудь

Блогер Анастасия "опасность" Ивлеева показала новое пикантное фото в лифчике и кожаных штанах.

Российская блогер Анастасия Ивлеева опубликовала фото с грудью в своем Instagram

"Я верю, друзья,Что не так уж все плохо: Сисек нет у меня, Но красивая жопа", - пожаловалась Настя.

На фото она в облегающих фиолетовых кожаных брюках и лифчике позирует присев перед камерой.

Ивлеева отклонилась назад, и попала в кадр так, чтобы действительно создать сомнения о груди. Однако, ее юмор быстро подхватили поклонники.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / Instagram

"Были же сиськи, куда дела?", "Похудела", "Развратница", "Все шикарно, мать", "Где грудь Настя?!)))) Была же когда-то", "Не в них счастье", "Да все у тебя круто!!!с маленькими титьками жить проще чем с бидонами летом можно не носить лифак и балдеть ", "Раньше были, сейчас нет - чудеса.", "Я вот не очень люблю баб, у которых большие сиськи! У тебя Насть норм", "Нормальные сиськи", - пишут в комментариях.

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новости шоу бизнеса Настя Ивлеева
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