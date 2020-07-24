"Наслаждайся, кисуля": Тодоренко взбудоражила откровенным фото

Регина Тодоренко / Instagram

Экс-солистка Риал-О, телеведущая и тревел-блогер на Орле и Решке Регина Тодоренко показала новое фото с карантина, на котором она выбралась из дома на пляж.

Девушка вызвала бурный интерес к месту, где она делала фото и к своему купальнику, который образовал оригинальные складки внизу.

"Что за чудо места, которые мне удаётся посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее , все это соткано руками природы. Нам остаётся всего лишь беречь эту красоту!", - написала она под фото в Instagram.

На фото Регина Тодоренко позирует в желтом слитном купальнике на фоне пляжа и моста. Вокруг слишком пустынно, и непонятно, где именно она находится.

Ведущая похвасталась стройной фигуркой и соблазнительной грудью в облегающем купальнике, а подписчики заметили, что она слишком натянула свой купальник внизу, и между ног образовались складки.

Регина Тодоренко / Instagram

"Наслаждайся кисуля", "Беспонтовое фото.. Что с фигурой", "Верблюжья лапка", "Вагину видно", "Нам остается всего лишь беречь эту красоту". Но почему-то это мало кто понимает. Недавно была в одном историческом месте где был сам Александр Македонский и там было столько мусора что это кошмар", "Классный костюмчик!)))))", "Какая восхитительная природа...вы тоже ничего", "Эххх! Чутка до ушей не дотянула)", "У тебя жопа лучшая в стране", "П*зденку видно", "Ты супер. Я тебя люблю как человека. Спасибо что ты есть.", - пишут в комментариях

Ранее Ирина Морозюк снялась полностью голой.