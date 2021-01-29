Регина Тодоренко засветила сексуальные ягодицы на пикантном фото

Телеведущая Регина Тодоренко похвалилась прекрасной фигурой во время зимнего отдыха.
Бывшая телеведущая Орла и Решки Регина Тодоренко похвасталась аппетитными формами во время отдыха на Бали.
Регина Тодренко в Instagram опубликовала фото с отпуска с семьей, и рассказала о прекрасных условиях проживания и питания. Но большинство поклонников обратили внимание на стройную фигуру певицы.
Регина показала снимок, на котором она идет на пляже по берегу вдоль воды. Регина в белом бикини повернулась к камере спиной, продемонстрировав красивые длинные волосы, тонкую талию и соблазнительные ягодицы.
Поклонники завалили ее в ответ комплиментами.
- "Ноги мечты",
- "Есть шоколадная Алёнка, а тут шоколадная Регинка",
- "Береговые линии... действительно..выглядят захватывающе",
- "Ну красотка! Богиня просто!!!)",
- "Фигурка у вас просто великолепная. Как вам удаётся сохранять кожу без целлюлита?"
- "Красотка из голливудского фильма! Вид горизонта впечатляет. Классно!",
- "Шикарная Регина", - пишут в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий