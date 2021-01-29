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Регина Тодоренко засветила сексуальные ягодицы на пикантном фото

29 января 2021, 07:10

Телеведущая Регина Тодоренко похвалилась прекрасной фигурой во время зимнего отдыха.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram

Бывшая телеведущая Орла и Решки Регина Тодоренко похвасталась аппетитными формами во время отдыха на Бали.

Регина Тодренко в Instagram опубликовала фото с отпуска с семьей, и рассказала о прекрасных условиях проживания и питания. Но большинство поклонников обратили внимание на стройную фигуру певицы.

Регина показала снимок, на котором она идет на пляже по берегу вдоль воды. Регина в белом бикини повернулась к камере спиной, продемонстрировав красивые длинные волосы, тонкую талию и соблазнительные ягодицы.

Поклонники завалили ее в ответ комплиментами.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram
  • "Ноги мечты",
  • "Есть шоколадная Алёнка, а тут шоколадная Регинка",
  • "Береговые линии... действительно..выглядят захватывающе",
  • "Ну красотка! Богиня просто!!!)",
  • "Фигурка у вас просто великолепная. Как вам удаётся сохранять кожу без целлюлита?"
  • "Красотка из голливудского фильма! Вид горизонта впечатляет. Классно!",
  • "Шикарная Регина", - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк наделала шума горячим фото с отдыха на Мальдивах.

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