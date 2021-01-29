Регина Тодоренко засветила сексуальные ягодицы на пикантном фото

Регина Тодоренко / Instagram

Бывшая телеведущая Орла и Решки Регина Тодоренко похвасталась аппетитными формами во время отдыха на Бали.

Регина Тодренко в Instagram опубликовала фото с отпуска с семьей, и рассказала о прекрасных условиях проживания и питания. Но большинство поклонников обратили внимание на стройную фигуру певицы.

Регина показала снимок, на котором она идет на пляже по берегу вдоль воды. Регина в белом бикини повернулась к камере спиной, продемонстрировав красивые длинные волосы, тонкую талию и соблазнительные ягодицы.

Поклонники завалили ее в ответ комплиментами.

Регина Тодоренко / Instagram

"Ноги мечты",

"Есть шоколадная Алёнка, а тут шоколадная Регинка",

"Береговые линии... действительно..выглядят захватывающе",

"Ну красотка! Богиня просто!!!)",

"Фигурка у вас просто великолепная. Как вам удаётся сохранять кожу без целлюлита?"

"Красотка из голливудского фильма! Вид горизонта впечатляет. Классно!",

"Шикарная Регина", - пишут в комментариях.

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