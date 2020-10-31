Рэп-дива Alyona Alyona впервые раскрыла пикантные подробности личной жизни

Alyona Alyona впервые высказалась о трудностях в личной жизни / instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-певица Алена Савраненко, известная под псевдонимом Аlyona Аlyona, впервые поделилась с поклонниками подробностями неудач в отношениях с мужчинами.

В интервью украинской ведущей Маше Ефросининой в рамках программы Экзамен исполнительница рассказала, что в ее жизни дважды случались серьезные отношения продолжительностью около года, но каждые завершились непростым расставанием.

С первым бойфрендом Алена познакомилась в Сети, со вторым – на рэп-форуме. Последние отношения с молодым человеком по имени Григорий певица называет настоящей любовью, однако обоим не хватило мудрости сохранить хрупкий союз.

"У нас были разные взгляды на жизнь. Я человек-танк – вижу цель и все. Он медленнее, чем я, у него другие цели. Мы сначала первый раз разошлись на месяц, он был инициатором разрыва. Во второй раз мы одновременно поняли, что не стоит продолжать", — рассказала Алена.

После расставания исполнительница на протяжении трех месяцев находилась в депрессии – ей было сложно одной находится в квартире, где она раньше жила с любимым мужчиной.

Читайте также"Хоронят молодых": alyona alyona посвятила трек погибшему 15-летнему активисту, текст песниАлена не приемлет мимолетные связи, однако признается, что уже на пике популярности у нее был краткосрочный роман.

"Потом я поняла: когда в мой график врывается человек, я не могу его поменять. Я выделяла человеку с 10 вечера до 7 утра. Как он себя будет чувствовать? А у меня обязательства, договоренности. И тогда я поняла – как же тяжело! И ушла сама" — вспомнила она.

Рэпер признается, что плотный рабочий график является помехой для серьезных отношений. Однако Алена верит, что встреча с мужчиной мечты у нее случится в будущем.