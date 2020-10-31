УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Рэп-дива Alyona Alyona впервые раскрыла пикантные подробности личной жизни

31 октября 2020, 23:41

Исполнительница констатировала, что дважды ее опыт построения отношений оказался неудачным.

Алена Алена
Alyona Alyona впервые высказалась о трудностях в личной жизни / instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп-певица Алена Савраненко, известная под псевдонимом Аlyona Аlyona, впервые поделилась с поклонниками подробностями неудач в отношениях с мужчинами.

В интервью украинской ведущей Маше Ефросининой в рамках программы Экзамен исполнительница рассказала, что в ее жизни дважды случались серьезные отношения продолжительностью около года, но каждые завершились непростым расставанием.

С первым бойфрендом Алена познакомилась в Сети, со вторым – на рэп-форуме. Последние отношения с молодым человеком по имени Григорий певица называет настоящей любовью, однако обоим не хватило мудрости сохранить хрупкий союз.

"У нас были разные взгляды на жизнь. Я человек-танк – вижу цель и все. Он медленнее, чем я, у него другие цели. Мы сначала первый раз разошлись на месяц, он был инициатором разрыва. Во второй раз мы одновременно поняли, что не стоит продолжать", — рассказала Алена.

После расставания исполнительница на протяжении трех месяцев находилась в депрессии – ей было сложно одной находится в квартире, где она раньше жила с любимым мужчиной.

Читайте также"Хоронят молодых": alyona alyona посвятила трек погибшему 15-летнему активисту, текст песниАлена не приемлет мимолетные связи, однако признается, что уже на пике популярности у нее был краткосрочный роман.

"Потом я поняла: когда в мой график врывается человек, я не могу его поменять. Я выделяла человеку с 10 вечера до 7 утра. Как он себя будет чувствовать? А у меня обязательства, договоренности. И тогда я поняла – как же тяжело! И ушла сама" — вспомнила она.

Рэпер признается, что плотный рабочий график является помехой для серьезных отношений. Однако Алена верит, что встреча с мужчиной мечты у нее случится в будущем.

  • Напомним, Alyona Alyona не перестает удивлять публику хитами, и в этот раз записала фит с казахским трендсеттером - Fatbelly. Уникальность этой работы в том, что трек готовился абсолютно дистанционно: Алена была в Украине, а Жека в Казахстане.

  • Как ранее сообщалось, Alyona Alyona между съемками клипов принимала участие в реалити Танці з зірками, и покинула шоу после 4 недель участия. По словам певицы, это был уникальный для нее опыт.

Алена Савраненко новости Украины новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Рэп-дива Alyona Alyona впервые раскрыла пикантные подробности личной жизни». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:55
Вторая волна коронавируса: врач объяснил, готова ли Украина
00:19
Главный праздник 1 ноября: что нельзя делать в День всех святых, чтоб денег не лишиться
31 октября, суббота
23:41
Рэп-дива Alyona Alyona впервые раскрыла пикантные подробности личной жизни Видео
23:17
Врач пояснила тяжелую форму Covid-19 у детей
22:57
Коронавирус в Украине 31 октября - за сутки выявили почти 9 тысяч больных Видео
Реклама
22:51
Гороскоп на 1 ноября для всех: любовный переворот и приход денег Видео
22:45
Семья Шона Коннери озвучила подробности смерти актера
22:27
В Офисе президента отреагировали на заявление Венецианской комиссии
22:15
Что нельзя делать после коронавируса: советы врача Видео
22:07
В МИД назвали сроки запуска открытого неба с Евросоюзом
21:59
Трамп накинулся на американских врачей из-за COVID-19
21:30
Ученые обнаружили новый вид мутировавшего коронавируса
21:26
Врач сравнила коронавирусную ситуацию в Украине с войной Видео
21:18
Врач предупредил, кому грозит повторное заражение коронавирусом Видео
21:08
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
20:59
Комаровский ошарашил причиной ложных ПЦР-тестов Видео
20:43
Умерла известная советская актриса из фильма А зори здесь тихие
20:27
Венецианская комиссия раскритиковала увольнения судей КСУ Видео
20:08
Ученые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета Видео
19:59
Астролог предупредил, на кого навалятся несчастья: что точно нельзя делать
Реклама
19:56
В Слуге народа отреагировали на решение Зеленского по судьям КСУ
19:36
Очередной теракт во Франции: мишенью стал православный священник Фото
19:31
Погода в Украине 2 ноября 2020: синоптики назвали области-счастливчики Видео
19:26
Коронавирус в Украине: выяснилось, чем опасна отмена вакцинации
19:03
В Житомирской области вспыхнул гостинно-ресторанный комплекс
18:30
В МИД заявили об отсутствии гарантий в Будапештском меморандуме
18:27
В МИД Украины озвучили планы на фоне конституционного кризиса
18:04
Смертельное ДТП в центре Киева: подозреваемый рассказал, что помнит
17:38
"Я увел у вас жену": Уткин странно ответил Гордону о Крыме Видео
16:40
В Минске проходит марш людей с инвалидностью: начались задержания Фото Видео
16:17
Беларусь "прикрывает" границу: кого могут не впустить и почему
16:12
Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда Видео
16:02
В ноябре одному знаку Зодиака грозит страшное падение – астролог
15:33
Умер Шон Коннери - биография, фильмография и личная жизнь легендарного "Агента 007"
15:03
Смертельное ДТП на Майдане: водителю избрана мера пресечения Видео
14:46
Арестович назвал две главные проблемы президента Зеленского
14:42
Хэллоуин 2020 – что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления Видео
14:40
Умер легендарный актер Шон Коннери
14:26
Виновника смертельного ДТП на Майдане Независимости завезли в суд на каталке Видео
14:16
В России покончил с собой "шишка" из МВД: раскрыта суть предсмертной записки
Реклама
14:11
Какой будет погода в Украине в первый день ноября: синоптик дала прогноз Видео
13:40
Когда Украине грозит жесткий карантин: иммунолог назвал сроки Видео
13:26
21-летний тунисец обезглавил женщину в Ницце: схватили подельников террориста Видео
13:24
Коронавирус в Украине: врач рассказал, какого "армагеддона" ждать" Видео
12:35
"Измены и надувательства": астролог указал на главного лузера ноября
12:30
Мировой антирекорд: в США зафиксировали 100 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 Видео
12:26
Разрушительное землетрясение в Турции и Греции: возросло число раненых и погибших Видео
11:42
Копы начнут штрафовать украинцев без масок: в Минздраве раскрыли детали Видео
11:41
Отравленные Новичком Скрипали тайно распродали имущество в России Видео
11:25
Врач оценила эффективность карантина в Украине и спрогнозировала, будет ли локдаун Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять