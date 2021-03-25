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Рэперша alyona alyona заразилась коронавирусом и рассказала о протекании хвори

25 марта 2021, 12:36

Украинская певица alyona alyona заболела коронавирусом и призналась, какие у нее были симптомы.

alyona alyona
alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

В эфире программы "Завтрак с 1+1" Alyona Alyona сообщила, что подцепила коронавирус. Сначала она грешила на гайморит, который у нее так часто бывал, но через пару дней, она сделала тест на коронавирус, и узнала о своем состоянии.

alyona alyona вышла на связь со Сніданком з 1+1, где рассказала о своем состоянии.

"Единственное, что у меня часто гайморит, у меня хроническое течение болезни обычно, были какие-то такие сопельки и отек носа. Просто был постоянно набухший нос. Был и был, думаю, пойду себя проверю. На седьмой день проверилась, о, "корона", добрый день", - рассказал она.

alyona alyona - симптомы и протекание коронавируса

Рэперша призналась, что симптомы коронавируса у нее проявились далеко не сразу - на второй недели болезни у нее на 5 дней исчезло обоняние, потом вже нашли пневмонию - она поразила 15% легких.

Певица все еще на самоизоляции дома.

"Тотальное течение болезни у меня началось на 10 день. Где-то так. У меня сначала исчезло обоняние, потом у меня нашли 15% воспаление легких. Все как-то на потом", - говорит она.

Но alyona alyona заявила, что в первую очередь думает о релизе альбома 8 апреля и выздоровлении от болезни, которая парализовала ее работу на несколько недель.

Как ранее сообщал Главред, украинский певец потерял волосы из-за коронавируса.

На днях звезда Крепостной и первая Холостячка в Украине Ксения Мишина заразилась коронавирусом и самоизолировалась дома.

Alyona Alyona новости шоу бизнеса коронавирус в Украине
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