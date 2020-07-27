Ревизор раскопал "грязное белье" люкс-гостиницы с номерами за тысячи гривен

Ревизор 11 сезон 2 выпуск 27-07-2020 / Новый канал

Новый 11 сезон Ревизор 2020 выходит в 19-00 на Новом Канале. В новом выпуске, Юлия Панкова проверила Столовую Горсовета, 5-звездочную гостиницу Днепр, а ее коллега Елена Филонова пошла в парикмахерскую с намеком на Голливудский шик - Клеопатра

Юлия Панкова направила свой путь в легендарную столовую Днепровского городского совета. Ведущей все было интересно узнать, чем же питаются депутаты, и в каких условиях обедают.

К счастью, команду Юлии Панковой пропустили беспрепятственно – на входе охрана приветливо распахнула двери своему кумиру.Зато повара наотрез отказывались идти на контакт и прятали свои лица. Как оказалось, на вытяжке как новогодние украшения висели кучи устаревшего жира, возле продуктов хранились грязные тряпки, а яйца так и с фекалиями добавляют в блюда.

А фритюрница больше похожа на чан со смолой для грешников, чем на посуду для готовки.

Ревизор 2020 / Новый канал

Еще больше сюрпризов Панковой преподнесли в гостинице Днепра. Если зайти на сайт 5-звездочного "Гранд Отеля "Украина" в Днепре, то можно найти множество гневных отзывов. Посетители пишут, что в номере за 2500 гривен постельное белье – с дырками, грязные матрасы, пыль на столе и плесень в душевой кабине. Юлия Панкова решила проверить, действительно ли работники так запустили отель.Читайте такжеРевизор с Панковой 2020 - что показали в первом выпуске 20-07-2020

"Шесть лет назад заведение не получило награду Ревизора. Ведь обслуживание не соответствовало стандартам 5-звездочного отеля", – говорит ведущая Нового канала.

На этот раз персонал старался выполнить пожелания Панковой. Девушка заказала гамбургер и колу без льда. Доставили фаст-фуда, как и обещали, – за 15 минут. С этой задачей работники справились, а вот стали ли тщательнее следить за чистотой в номерах?

"Желтые застарелые пятна на матрасе и много пыли на поверхностях. В номере, который я ревизовала, была плесень в душе, а унитаз протекал. Подушка сбита в комочки, а на простыне волос", - рассказала Панкова.

Похоже, что за шесть лет сервис здесь не улучшился.

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Во время ревизии Юлия Панкова сделала еще одну провокацию для персонала. Ведущая Нового канала решила проверить их знания по географии, внимательность и сообразительность.

Все новые выпуски Ревизора с Юлией Панковой выходят в понедельник в 19-00 на Новом канале.