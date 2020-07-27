УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ревизор раскопал "грязное белье" люкс-гостиницы с номерами за тысячи гривен

В новом выпуске шоу Ревизор 2020 Юлия Панкова и команда проекта проверили самые популярные заведения в городе-миллионнике Днепре.

27 июля 2020, 11:39
Ревизор 2020
Ревизор 11 сезон 2 выпуск 27-07-2020 / Новый канал

Новый 11 сезон Ревизор 2020 выходит в 19-00 на Новом Канале. В новом выпуске, Юлия Панкова проверила Столовую Горсовета, 5-звездочную гостиницу Днепр, а ее коллега Елена Филонова пошла в парикмахерскую с намеком на Голливудский шик - Клеопатра

Юлия Панкова направила свой путь в легендарную столовую Днепровского городского совета. Ведущей все было интересно узнать, чем же питаются депутаты, и в каких условиях обедают.

К счастью, команду Юлии Панковой пропустили беспрепятственно – на входе охрана приветливо распахнула двери своему кумиру.Зато повара наотрез отказывались идти на контакт и прятали свои лица. Как оказалось, на вытяжке как новогодние украшения висели кучи устаревшего жира, возле продуктов хранились грязные тряпки, а яйца так и с фекалиями добавляют в блюда.

А фритюрница больше похожа на чан со смолой для грешников, чем на посуду для готовки.

Ревизор 2020
Ревизор 2020 / Новый канал

Еще больше сюрпризов Панковой преподнесли в гостинице Днепра. Если зайти на сайт 5-звездочного "Гранд Отеля "Украина" в Днепре, то можно найти множество гневных отзывов. Посетители пишут, что в номере за 2500 гривен постельное белье – с дырками, грязные матрасы, пыль на столе и плесень в душевой кабине. Юлия Панкова решила проверить, действительно ли работники так запустили отель.Читайте такжеРевизор с Панковой 2020 - что показали в первом выпуске 20-07-2020

"Шесть лет назад заведение не получило награду Ревизора. Ведь обслуживание не соответствовало стандартам 5-звездочного отеля", – говорит ведущая Нового канала.

На этот раз персонал старался выполнить пожелания Панковой. Девушка заказала гамбургер и колу без льда. Доставили фаст-фуда, как и обещали, – за 15 минут. С этой задачей работники справились, а вот стали ли тщательнее следить за чистотой в номерах?

"Желтые застарелые пятна на матрасе и много пыли на поверхностях. В номере, который я ревизовала, была плесень в душе, а унитаз протекал. Подушка сбита в комочки, а на простыне волос", - рассказала Панкова.

Похоже, что за шесть лет сервис здесь не улучшился.

Ревизор Карантин - как снимался сезон 2020 - видео на ютуб:

Во время ревизии Юлия Панкова сделала еще одну провокацию для персонала. Ведущая Нового канала решила проверить их знания по географии, внимательность и сообразительность.

Все новые выпуски Ревизора с Юлией Панковой выходят в понедельник в 19-00 на Новом канале.

Ревизор 11 сезон онлайн Юлия Панкова новости шоу бизнеса Новый канал
Сейчас вы просматриваете новость «Ревизор раскопал "грязное белье" люкс-гостиницы с номерами за тысячи гривен». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:36
Ждем под +40°: синоптик рассказала, когда закончится жара в Украине
12:34
Jerry Heil представила новую песню Бомба Ракета в эфире 1+1 Видео
12:27
В полиции рассказали, почему не могут поймать сбежавшего полтавского террориста Видео
12:09
Танці з зірками 2020 - Слава Каминская приняла вызов Видео
11:58
Вакцина от коронавируса станет бесполезной: в Минздраве сделали неожиданное заявление Видео
11:39
Ревизор раскопал "грязное белье" люкс-гостиницы с номерами за тысячи гривен Видео
11:33
Как Верещук ворон считает мнение
11:32
Синоптик рассказал, какой будет погода в августе 2020
11:17
Порошенко вылетел из финала президентской гонки: кто выходит с Зеленским во второй тур – опрос
11:00
Ходячие мертвецы Мир за пределами: дата выхода, актеры и роли Видео
10:57
Посол Украины в США назвал кандидата на место Волкера
10:46
Коронавирус в Украине и мире 27 июля: за сутки заразились более 200 тысяч человек
10:44
Чтоб любили и деньги, и парни: календарь стрижек на август 2020
10:30
Рак желудка: на какой нехарактерный симптом нужно обратить внимание
10:25
В центре Киева прогремел новый взрыв: в полиции рассказали детали Видео
10:12
Почему прекращение огня на Донбассе - бездарное решение мнение
10:09
Настя Ивлеева заболела коронавирусом со всей семьей
10:03
Россию могут отключить от системы SWIFT
09:59
Шокирующий удар коронавируса: Испания на пороге новой волны COVID-19 Видео
09:38
Ходячие мертвецы 10 сезон - когда выйдет 16 серия Видео
09:33
Коронавирус в Украине: число зараженных преодолело новую психологическую отметку
09:24
Жаворонки vs совы: кто проживет дольше
09:18
Прикончить выстрелом снайпера: у Авакова объяснили, почему Кривоша оставили в живых Видео
09:08
Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон - дата выхода и актеры Видео
08:58
Вакцина от COVID-19 может устареть - ученые
08:52
В чем секрет "секты" Порошенко мнение
08:49
Визит Зеленского в США: посол Украины рассказал о сроках
08:23
Возвращение России в G7: в Германии дали жесткий ответ Видео
08:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 июля: козни недругов и помощь высших сил
07:59
Ученые рассказали, у кого в 12 раз выше риск умереть от COVID-19
07:31
Нидерланды ввели карантин для путешественников из Украины
07:13
Курс доллара взвинтят: эксперт предупредил о рисках резкой девальвации
06:56
Грозит ли России появление Дальневосточной народной республики мнение
06:31
Гороскоп на август-2020: Раки станут баловнями судьбы, а Весы – её изгоями
06:02
Врач рассказал, чем отличается пневмония из-за COVID-19 от обычной
05:29
Женская короткая стрижка пикси-боб из 60-х снова на пике моды: фото Фото
05:05
Срыв нового перемирия на Донбассе: эксперт оценил главные риски Видео
04:35
Путин начал революцию в России: эксперт рассказал, кто поднял народ в Хабаровске
04:09
В моду вернулись роскошные плиссированные платья из 20-х: фото Фото
03:22
В США допустили отмену санкций против России из-за аннексии Крыма
02:47
Ученые опровергли самый ранний симптом коронавируса Видео
02:16
Привітання з Днем ангела Володимира – чудові листівки та тексти
01:38
Волкер рассказал, зачем России война на Донбассе
00:53
Запредельная температура и ломота: врач объяснил, как отличить грипп от COVID-19 Видео
00:19
День сони и Дозоры: какой сегодня праздник 27 июля, приметы, именины
26 июля, воскресенье
23:58
"Устали от шантажа": еще одна страна хочет выйти из Евросоюза
23:32
Выборы в Беларуси: соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы Видео
23:02
"Достанут даже в Антарктиде": в Госдуме России открыто угрожают Зеленскому
22:54
Военные чиновники в окопах и огонь на поражение: в ВСУ показали, как готовятся к перемирию Видео
22:29
"Нужно уменьшить насилие": Британия обратилась к Путину накануне перемирия
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять