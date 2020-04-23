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Ревизор Карантин 2 выпуск смотреть онлайн 23-04-2020

23 апреля 2020, 19:12

Новый проект Ревизор Карантин с Юлией Панковой вышел на Новом Канале. В прямой эфир вышел 2 выпуск Ревизор Карантин. Кого проверила Юлия Панкова и команда - читай и смотри на Главреде.

Ревизор Карантин 2020
Ревизор Карантин 2020 2 выпуск смотреть онлайн 23-04-2020 / Новый канал

Новый проект Ревизор Карантин 2020 выходит в 18-00 на Новом Канале. Ревизор Карантин уже можно смотреть онлайн. На экраны вышел 2 выпуск шоу Ревизор Карантин - в новом выпуске Юлия Панкова проверила самые известные рестораны и доставки, которые в рекламе самоуверенно заявляют, что они самые лучшие.

Что было во втором выпуске Ревизор Карантин 2020 - смотри и читай на Главреде.

Вначале Ревизор Карантин проверил доставку суши - Суши 33. Потом дело дошло до продуктовых магазинов.

Доставка Суши 33 почти удовлетворила Юлю Панкову - однако курьер доставляет заказ надевая маску только перед тем, как отдать доставку, а перчатки у него матерчастые. После этого Юля Панкова пошла на кухни Суши 33. Она была неудовлетворена обработкой рыбы и наявностью масок у сотрудников кухни. Однако правила хранения продуктов удовлетворили Юлию. Сотрудники Суши 33 попытались выгнать сотрудников Нового канала, пока на них не была направлена камера. Ревизор Карантин не рекомендует Суши 33.

Также Юлия Панкова и Ревизор Карантин проверила кафе на заправке КЛО. На руках у руководства не оказалось медицинских книжек. Однако на входе стоит дезинфектор, у сотрудников маски и перчатки, однако туалет грязный. Для готовки кофе и хот-догов придерживаются правила гигиены. Разморозка и хранение правильные, но оказались грязными крышечки для кофе.

После этого Юлия Панкова проверила один из столичных гастрономов, который находится в спальном районе города. Ведущая Юлия Панкова заглянула за прилавок этого магазина и проверила, что продавцы там скрывают.

На витрине холодильников был представлен огромный ассортимент готовых блюд – салаты, гарниры и мясные изделия.Читайте такжеАнтисептик для дома собственными руками: инструкция Ревизора Панковой

"Термометр показал превышение температуры хранения салатов. А продавщица не знала, какой у них срок годности. Как? На самом деле салат можно хранить только 12 часов при температуре 2-3 градуса. Чтобы его употребление не навредило вашему здоровью", – рассказывает Юля Новому каналу.

Также Юля проверила, при какой температуре в гастрономе хранятся пирожки с мясом. Цифры на термометре ее просто шокировали!

Команде Ревизор Карантин не показали ни одного документа на готовую продукцию в магазине и не признались, где и кем все это готовится! А то, как относятся сотрудники к карантинным требованиям, поразило Юлю Панкову настолько, что пришлось обращаться в госучреждения относительно принятия соответствующих мер.

Ревизор карантин 2020 смотреть онлайн 2 выпуск - 23-04-2020:

Все новые выпуск шоу Ревизо Карантин выходят по четвергам в 18-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн видео и читать обзор модно на Главреде.

Ревизор Новый канал новости шоу бизнеса онлайн
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