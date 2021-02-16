Риана попозировала с голой грудью на фото

Рианна / Reuters

Легендарная американская певица барбадосского происхождения Рианна (настоящее имя - Робин Рианна Фенти) побаловала фанатов в социальной сети Instagram (где у нее более 91 миллиона фолловеров) новым откровенным снимком.

32-летняя певица на фото позирует в мини-шортах. Бюстгалтера на ней нет как класс, а обнаженную грудь кокетливо прикрыла руками. Кроме того, Рианна надела на себя множество массивных украшений.

За несколько часов снимок набрал более 9 миллионов лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.

Читайте такжеРианна в облегающем комбинезоне вывалила грудь в вульгарной позе

Напомним, ранее сообщалось: