Риана попозировала с голой грудью на фото

Певица решила взбодрить многомиллионную армию своих поклонников свежим фотоснимком хорошей степени откровенности и весьма пикантного содержания.
Легендарная американская певица барбадосского происхождения Рианна (настоящее имя - Робин Рианна Фенти) побаловала фанатов в социальной сети Instagram (где у нее более 91 миллиона фолловеров) новым откровенным снимком.
32-летняя певица на фото позирует в мини-шортах. Бюстгалтера на ней нет как класс, а обнаженную грудь кокетливо прикрыла руками. Кроме того, Рианна надела на себя множество массивных украшений.
За несколько часов снимок набрал более 9 миллионов лайков и десятки тысяч восторженных комментариев.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Певицу Рианну давно подозревают в романе с известным музыкантом и ее другом A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс). Пара была замечена во время обеда с друзьями в заведении Beatrice Inn в Нью-Йорке в декабре прошлого года
- Позднее другая известная американская певица, Бейонс Ноулз выложила откровенные фото, на которых она позирует в обтягивающем латексном наряде-боди коричневого цвета. Снимки были сделаны как часть рекламной компании новой коллекции бренда IVYPARK, который продвигает вместе с международной корпорацией Аdidas
Автор: Дмитрий Видоменко