Родственник Елизаветы II сел в тюрму за сексуальное насилие

Королева Елизавета II / Reuters

Сын кузена королевы Елизаветы II Саймон Боуз-Лайон заслужено считается завидным холостяком в королевской семье. Однако, недавно он был уличен в поведении, которое нарушает законы и права женщин.

Как сообщает издание Sky News, Саймон Боуз-Лайон, граф Стратмор, признал себя виновным в нападении на женщину в замке Глэмис, Ангус, в феврале 2020 года.

"Я не думал, что способен вести себя так, но мне пришлось признать это и взять на себя ответственность", - сказал он перед судом.

34-летний Саймон напал на 26-летнюю девушку во время вечеринки. Она рассказала, что во время их тесного общения в спальне в состоянии алкогольного опьянения Саймон пытался раздеть ее. Также он кричал, что хочет завести с ней роман. Инцидент продолжался около 20 минут.

В суде граф Саймон признал себя виновным, извинился за свое поведение и взял ответственность за поступок.