Родственник Елизаветы II сел в тюрму за сексуальное насилие

Кузен королевы Великобритании Саймон Боуз-Лайон должен отсидеть 10 месяцев в колонии за преступление против женщины.
Сын кузена королевы Елизаветы II Саймон Боуз-Лайон заслужено считается завидным холостяком в королевской семье. Однако, недавно он был уличен в поведении, которое нарушает законы и права женщин.
Как сообщает издание Sky News, Саймон Боуз-Лайон, граф Стратмор, признал себя виновным в нападении на женщину в замке Глэмис, Ангус, в феврале 2020 года.
"Я не думал, что способен вести себя так, но мне пришлось признать это и взять на себя ответственность", - сказал он перед судом.
34-летний Саймон напал на 26-летнюю девушку во время вечеринки. Она рассказала, что во время их тесного общения в спальне в состоянии алкогольного опьянения Саймон пытался раздеть ее. Также он кричал, что хочет завести с ней роман. Инцидент продолжался около 20 минут.
В суде граф Саймон признал себя виновным, извинился за свое поведение и взял ответственность за поступок.
- Напомним, что в Британском суде продолжает рассматриваться спор между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. Она обвиняла его в насилии, а британский журнал назвал его "избиватель жен".
- Несмотря на приведенные доказательства, и всех свидетелей, Депп не смог доказать, что обвинения ложны и не смог обвинить Херд в насилии.
- Скандальный развод очень плохо сказался на голливудской карьере Деппа. В частности, он был уволен и лишился роли злодея Геллерта Гриндевальда (из фэнтези-франшизы Фантастические твари).
- Но в 2021 году стало известно, что Илон Маск получил повестку в суд, после того, как всплыла информация, что он был любовником Херд, пока она была замужем за Деппом.