Роман на проекте: участник Голоса признался в любви сопернице

Илья Николаенко / instagram.com/nikko._.official/

Певец Илья Николаенко и команді Нади Дорофеевой выступил в 13 выпуске шоу Голос с песней Alekseev Пьяное солнце.

Пока зрители и тренер распределяли проценты между ним и Сергеем, Илья сделал смелый и романтический поступок. Он посвятил песню певице Kole, и признался, что любит ее.

"Я хочу эту песню посвятить прекрасной певице, которую зовут Kola, и сказать, что я ее очень люблю", - сказал он по поводу своего выступления с Alekseev, и вызвал восторг женской части тренеров.

"Какой ты потрясающий, люблю" - написала ему в комментариях девушка.

"Они пара?", "Это так мило", "ммм, как мило", - пишут в комментариях к видео.

Kola / instagram.com/kola__official/

Однако, пока что от участников шоу больше не было комментариев по поводу их отношений. Поэтому поклонники оставляют комментарии под последним постами на страницах кумиров в Instagram, и на странице шоу Голос.

Илья Николаенко и Alekseev - Пьяное солнце смотреть выступление:

Напомним, Kola и Николаенко не прошли в финал шоу Голос країни 2021.

С полным 13 выпуском шоу Голос сможете ознакомиться на сайте 1+1 video.