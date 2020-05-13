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Ангел Victoria's Secret топлес украсила обложку мужского журнала

13 мая 2020, 00:35

Супермодель Роми Стрейд засветила грудь на откровенной обложке журнала для мужчин.

Роми Стрейд
Роми Стрейд / Instagram

25-летняя красотка Роми Стрейд показала сочную грудь на обложке знаменитого журнала Maxim.

Ангел Victoria's Secret Роми Стрейд снялась в одних трусиках для обложки нового выпуска журнала Maxim.

Роми Стрейд, которая уже 5 лет работает как Ангел бельевого бренда Victoria's Secret бессовестно свела с ума читателей журнала Maxim и своих фанатов.

Роми Стрейд снялась топлес сидя на постели в белых трусиках. Она позирует сидя боком к фотографу, запрокинув голову и прикрыв глаза, одновременно положив руки на колени так, чтобы прикрыть соски на белоснежной груди, которая оказалась почти что в центре кадра.

На краю фото видны ее белые трусики и соблазнительные ножки.

Роми Стрейд
Роми Стрейд / Instagram Maxim

Фанаты пришли в восторг от молодых форм Роми Стрейд и ее плоского животика, и по достоинству оценили фото лайками и комментариями.

новости шоу бизнеса Victoria's Secret
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