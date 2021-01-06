"Роскошная": экс-NiKita не удержала пышную грудь в крошечном бикини

DJ Nana Анастасия Кумейко / Instagram

DJ Nana, которая помимо музыки еще и профессиональная танцовщица, обычно радует поклонников эротическими танцами дома, прозвав их "танцы у холодильника". Девушка демонстрирует соблазнительную фигуру и свои сексуальные формы.

Но на фоне коронавируса и длительного карантина она сделала перерыв, и теперь снова показал формы в Instagram - уже на отдыхе, который она устроила себе на новогодние праздники. Нана позировала прямо на пляже в воде, продемонстрировав все, что ее крошечное бикини не смогло скрыть и даже больше - лифчик с чашечками без бретелек на плечах не смог скрыть ее сочные прелести, которые порадовали подписчиков на одном из кадров.

"Вторник", - пишет Анастасия под фото.

Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination/

Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination/

Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination/

Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination/

"Как можно так выглядеть после этих всех новогодних праздников??))))",

"Купальник - огонь ,но будем честны, его содержание бесспорно тоже бомба",

"Купальничек зачетный))"

"Очень красивое фото",

"Статуэтка , нимфа!!",

"Кисулька, Красотулька",

"Роскошная", - пишут в комментариях.

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала аппетитные ягодицы в миниатюрном бикини.