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"Роскошная": экс-NiKita не удержала пышную грудь в крошечном бикини

6 января 2021, 07:15

Девушка Руслана Квинты Анастасия Кумейко, которая выступает сольно под псевдонимом DJ Nana побаловала поклонников откровенными фото.

DJ Nana Анастасия Кумейко
DJ Nana Анастасия Кумейко / Instagram

DJ Nana, которая помимо музыки еще и профессиональная танцовщица, обычно радует поклонников эротическими танцами дома, прозвав их "танцы у холодильника". Девушка демонстрирует соблазнительную фигуру и свои сексуальные формы.

Но на фоне коронавируса и длительного карантина она сделала перерыв, и теперь снова показал формы в Instagram - уже на отдыхе, который она устроила себе на новогодние праздники. Нана позировала прямо на пляже в воде, продемонстрировав все, что ее крошечное бикини не смогло скрыть и даже больше - лифчик с чашечками без бретелек на плечах не смог скрыть ее сочные прелести, которые порадовали подписчиков на одном из кадров.

"Вторник", - пишет Анастасия под фото.

Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination/
Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination/
Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination/
Анастасия Кумейко
Анастасия Кумейко / instagram.com/anastasia_domination/
  • "Как можно так выглядеть после этих всех новогодних праздников??))))",
  • "Купальник - огонь ,но будем честны, его содержание бесспорно тоже бомба",
  • "Купальничек зачетный))"
  • "Очень красивое фото",
  • "Статуэтка , нимфа!!",
  • "Кисулька, Красотулька",
  • "Роскошная", - пишут в комментариях.

Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала аппетитные ягодицы в миниатюрном бикини.

Анастасия Кумейко новости шоу бизнеса
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