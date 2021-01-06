"Роскошная": экс-NiKita не удержала пышную грудь в крошечном бикини

Девушка Руслана Квинты Анастасия Кумейко, которая выступает сольно под псевдонимом DJ Nana побаловала поклонников откровенными фото.
DJ Nana, которая помимо музыки еще и профессиональная танцовщица, обычно радует поклонников эротическими танцами дома, прозвав их "танцы у холодильника". Девушка демонстрирует соблазнительную фигуру и свои сексуальные формы.
Но на фоне коронавируса и длительного карантина она сделала перерыв, и теперь снова показал формы в Instagram - уже на отдыхе, который она устроила себе на новогодние праздники. Нана позировала прямо на пляже в воде, продемонстрировав все, что ее крошечное бикини не смогло скрыть и даже больше - лифчик с чашечками без бретелек на плечах не смог скрыть ее сочные прелести, которые порадовали подписчиков на одном из кадров.
"Вторник", - пишет Анастасия под фото.
- "Как можно так выглядеть после этих всех новогодних праздников??))))",
- "Купальник - огонь ,но будем честны, его содержание бесспорно тоже бомба",
- "Купальничек зачетный))"
- "Очень красивое фото",
- "Статуэтка , нимфа!!",
- "Кисулька, Красотулька",
- "Роскошная", - пишут в комментариях.
Ранее украинская певица Надя Дорофеева показала аппетитные ягодицы в миниатюрном бикини.