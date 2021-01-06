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Российская ведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

6 января 2021, 15:45

Знаменитая радио и телеведущая Лера Курдявцева заразилась коронавирусом вместе с дочкой и мужем после новогодней елки.

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева / Instagram

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что заразилась коронавирусом в своем Instagram, показав результаты теста. После этого в прямой трансляции она рассказала историю о том, как подхватила инфекцию от маленькой дочки.

Телеведущая перед Новым годом сводила Машу на детскую елку, чего очень не хотела делать, но потом сдалась, откуда ребенок и принес вирус. В новогоднюю ночь они отменили всех гостей, девочка лежала с высокой температурой.

К Рождеству семья должна была вылететь в Дубай. По понятной причине ребенку билеты отменили, однако Лера решила отдохнуть с мужем вдвоем. Тут тоже было разочарование.

Обязательный тест на ковид пришел положительным - пара болеет коронавирусом бессимптомно.

Она отметила, что болезнь протекает в легкой форме, Лера ее вообще не заметила и до результатов теста состояние списывала на усталость.

Они с мужем принимают витамины, выполняют указания врача и сидят на самоизоляции всей семьей.

Как ранее сообщал Главред, новорожденный сын звезды Гарри Поттера попал в больницу с коронавирусом.

Лера Кудрявцева новости шоу бизнеса коронавирус в России
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