Российские звезды массово заболели коронавирусом после вечеринки

Российские звезды массово подхватили коронавирус / Reuters

Режиссер Резо Гигинеишвили сдал положительный тест на коронавирус после Кинотавра 2020, пишет издание Super со ссылкой на источники в сфере кино.

"Множество гостей Кинотавра сдали тесты на коронавирус по приезде из Сочи. Ковидом заболели Резо Гигинеишвили и член жюри фестиваля Нигина Сайфуллаева. Поскольку на фестивале, а потом и на ежедневных афтепати, контактировали все и со всеми, то, возможно, число заболевших среди участников вскоре может увеличиться", - пишет издание.

Все проверки на коронавирус связаны с тем, что режиссер Александр Молочников пришел на Кинотавр уже больной коронавирусом.

Оба члена жюри, к слову, чувствуют себя нормально, серьезных симптомов у них, как нам сообщили, нет.

Также журналистам сообщили, что после обнаружения коронавируса в ресторане ночью запретили включать громко музыку.

Коронавирус Кинотавр 2020 / Super.ru

"На резонный вопрос, как музыка сможет повлиять на здоровье и без того тесно контактировавших друг с другом людей, Резо ответил: "А за это скажите спасибо Александру Молочникову". Возможно, после недавних событий желающих поблагодарить режиссера станет намного больше", - пишет Super.

Второй тест ПЦР Гигинеишвили показал отсутствие вируса, однако симптомы у обоих примерно одинаковые.

"Также нам сообщили, что тесты сдали еще множество гостей "Кинотавра", поэтому, возможно, число заболевших короной среди них вскоре увеличится", - длобавили журналисты.

Напомним, российский режиссер Александр Молочников заболел коронавирусом, буквально сразу после премьеры своего фильма на Кинотавре 2020.