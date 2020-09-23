Российские звезды массово заболели коронавирусом после вечеринки

В России закончился фестиваль Кинотавр, на котором звезды провели много времени на вечеринках. Оказалось, что на одной из них все массово заболели коронавирусом.
Режиссер Резо Гигинеишвили сдал положительный тест на коронавирус после Кинотавра 2020, пишет издание Super со ссылкой на источники в сфере кино.
"Множество гостей Кинотавра сдали тесты на коронавирус по приезде из Сочи. Ковидом заболели Резо Гигинеишвили и член жюри фестиваля Нигина Сайфуллаева. Поскольку на фестивале, а потом и на ежедневных афтепати, контактировали все и со всеми, то, возможно, число заболевших среди участников вскоре может увеличиться", - пишет издание.
Все проверки на коронавирус связаны с тем, что режиссер Александр Молочников пришел на Кинотавр уже больной коронавирусом.
Оба члена жюри, к слову, чувствуют себя нормально, серьезных симптомов у них, как нам сообщили, нет.
Также журналистам сообщили, что после обнаружения коронавируса в ресторане ночью запретили включать громко музыку.
"На резонный вопрос, как музыка сможет повлиять на здоровье и без того тесно контактировавших друг с другом людей, Резо ответил: "А за это скажите спасибо Александру Молочникову". Возможно, после недавних событий желающих поблагодарить режиссера станет намного больше", - пишет Super.
Второй тест ПЦР Гигинеишвили показал отсутствие вируса, однако симптомы у обоих примерно одинаковые.
"Также нам сообщили, что тесты сдали еще множество гостей "Кинотавра", поэтому, возможно, число заболевших короной среди них вскоре увеличится", - длобавили журналисты.
Напомним, российский режиссер Александр Молочников заболел коронавирусом, буквально сразу после премьеры своего фильма на Кинотавре 2020.