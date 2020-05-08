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Бэтвумен Руби Роуз засветила сочную грудь на пикантном фото

8 мая 2020, 03:26

Австралийская актриса Руби Роуз опубликовала привлекательное фото, на котором засветила сочную грудь.

Руби Роуз
Руби Роуз / Instagram

Молодая австралийская модель и актриса Руби Роуз, которая известна по сериалам Оранжевый - хит сезона и Бэтвумен, показала вызывающее фото в соцсетях.

Руби Роуз похвасталась шикарной грудью на откровенном фото в Instagram.

"Дайте мне того Д... Нет, того Д...", - написала она, имея в виду витамин Д (от солнечного света).

На фото Руби Роуз позирует в желтом купальнике на лежаке у бассейна, прикрыв глаза солнезащитными очками.

Желтый купальник совсем не скрывает ее молодую грудь, которая крупным планом попала в кадр и продемонстрировала прямо под купальником.

Руби Роуз
Руби Роуз / Instagram
Руби Роуз
Руби Роуз / Instagram

Поклонники пришли в восторг от фото Руби - девушка не так часто демонстрирует откровенные фото.

Напомним, Руби Роуз Лагенхайм - 34-летняя австралийская модель, актриса и певица, она сыграла в сериалах  CW Флэш, Стрела, Бэтвумен, Легенды завтрашнего дня и фильмах Три икса: Мировое господство, Джон Уик 2 и Мэг - монстр глубин.

Она записала 5 клипов:

  • 2013 — Guilty Pleasure
  • 2013 — One way or another
  • 2014 — Break Free
  • 2016 — On your Side (с The Veronicas)
  • 2015 — Russ — My Baby

С юности Руби Роуз совершила каминг аут, у нее офицально были отношения только с девушками. Шоуранеры сериала Бэтвумэн, когда звали ее на главную роль утверждали, что писали Бэтс именно под Руби.

Ранее Ирина Морозюк без трусиков показала интимное фото

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