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Руслана Писанка объяснила, почему она не заводит детей

25 мая 2021, 11:54

Телеведущая 1+1 Руслана Писанка ответила на личные вопросы о семейном быте.

Руслана Писанка
Руслана Писанка / УНИАН

Телеведущая Руслана Писанка уже 10 лет живет с мужем Игорем, но они не завели детей.

На 1+1 начался проект Твій день, на котором Руслана будет ведущей. В честь начала нового проекта они с мужем показали журналистам ЖВЛ свой дом, и рассказали, как так случилось, что они так и не завели детей.

В 55 лет знаменитость до сих пор не почувствовала радость материнства. Любовь всей своей жизни она встретила еще 10 лет назад, однако уже тогда считала, что рожать ей уже поздно.

"Мы решили, что не будем заниматься этим вопросом. Потому что немножко поздно уже было начинать. Знаете, с детьми, мне кажется, либо складывается, либо не складывается",– высказалась Писанка.

У мужа актрисы есть сын, который временно жил с отцом в загородном доме Русланы Писанки.

Они поладили, и она какое-то время занималась его воспитанием, и много в чем помогала. Но сейчас он уже уехал в Черкассы, но они все держат связь.

Также на вопрос о детях ответил возлюбленный Русланы Игорь.

"Как Боженька даст – будут, а как не даст – не будет", - сказал он

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Как известно, шоу Твій день выходит на 1+1 каждый день в 11:15

Напомним, что ведущий Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин накормил лимонами ведущих Твого дня в честь посвящения в ведущие 1+1.

Все выпуски проекта Твій день можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Влад Яма новости шоу бизнеса Твій день на 1+1
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