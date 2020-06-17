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Русская Кардашьян не вместила грудь в купальник - фото

17 июня 2020, 11:50

Новый образ Квитко явно пришелся по душе ее поклонникам.

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Новый образ Квитко явно пришелся по душе ее поклонникам.jpg

Фотомодель Анастасия Квитко, которую СМИ величают "русской Кардашьян" удивила своих фоловеров новым снимком в Instagram. Эпатажная модель влезла в тесное бикини, которое едва ли прикрывает огромные прелести девушки.

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Ее фото набрало почти 200 тыс лайков. Новый образ Квитко явно пришелся по душе ее поклонникам.

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Фото набрало почти 200 тыс лайков..jpg

Пользователи и любители пышних форм, традиционно, стали восхищаться прелестями "Кардашьян", "Огненная детка", "Воу, ты великолепна", "Невероятно", - пишут они.

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Эпатажная модель влезла в тесное бикини.jpg

Ранее модель попала в скандал, когда ее уличили в фотошопе.

Анастасия Квитко фотомодели секс
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