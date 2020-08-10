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В день рождения Кайли Дженнер поздравили фотосессией с голой грудью без трусов

10 августа 2020, 15:51

Американская миллионерша Кайли Дженнер отмечает день рождения 10 августа. Известный глянец поздравил Кайли Дженнер откровенной фотосессией.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram

Американская модель Кайли Дженнер празднует 23 года, и по этому поводу журнал V Magazine, с которым она недавно сотрудничала, опубликовал откровенные фото с ее фотосессии.

V Magazine показал голую Кайли Дженнер в прозрачном платье из фотосессии 2017 года.

"С Днем Рождения, Кайли Дженнер. В честь королевы красоты мы вернулись к ее неземной истории из выпуска 109 журнала V Magazine! Снимок Ника Найта и стилиста Анны Тревельян, сенсация в социальных сетях покорила мир в 2017 году, не оставив ничего для воображения, поскольку Кайли обнажила все, открыв другую сторону своей очаровательной красоты и индивидуальности", - пишут представители журнала.

Они также обновили интервью, которое им давала Кайли Дженнер три года назад.

На снимках Кайли Дженнер примерила три разных платья и образа - желтое, красное и синее. Нежная прозрачная ткань позволила во всей красе оценить сочную грудь с набухшими сосками девушки, и увидеть, как она выглядит без трусов.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram V Magazine
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram V Magazine
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram V Magazine

Ранее сеть восхитила Белла Хадид без лифчика. Хадид поиграла с грудью для пикантной фотосессии.

Кайли Дженнер новости шоу бизнеса день рождения
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