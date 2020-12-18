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Маша Ефросинина заболела коронавирусом и сообщила о состоянии

18 декабря 2020, 12:12

Знаменитая телеведущая Маша Ефросинина призналась, что накануне новогодних праздников заболела коронавирусом.

Маше Ефросинина
Маше Ефросинина / Instagram

О положительном результате теста на коронавирус Маша Ефросинина рассказала на личной странице в Instagram. Она не скрывает своего недовольства и отмечает, что это наихудший "подарок" накануне праздников.

По словам телеведущей, ее семья здорова, но изолировала ее от себя на время болезни.

"Так выглядит победа в конкурсе на самый конченный подарок к Николаю и Новому Году. Чувствую себя (хре...) сносно. Нахожусь под контролем докторов, честно выполняю предписания! И пытаюсь не сойти с ума от осознания того, КАКОЕ количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для пцр... Моя семья здорова и по бырику отселила меня на чердак. В общем, ох***нное окончание ох***нного года! Берегите себя! С любовью Ваша Маша", - пишет она

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 18 декабря, коронавирус в Украине с начала эпидемии заразил всего 944 381 человека. За 17 декабря у 12 630 украинцев нашли коронавирус.

Маша Ефросинина новости шоу бизнеса Коронавирус Киев коронавирус Украина
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