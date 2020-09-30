"Самый сок": Jerry Heil случайно показала голую грудь на съемках

Украинская певица Jerry Heil заинтриговала поклонников видео, на котором позировала в странном но вызывающем наряде.
Певица Jerry Heil снимает новый клип или целый альбом, и решила заинтриговать поклонников видео со съемок. Jerry Heil показала в сторис свои прелести, которые прикрыла только прозрачным ожерельем.
Jerry Heil опубликовала в Instagram откровенные сторис, а потом объединила их в одно видео, которое показала на своей странице.
"H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ. Альбом чи сингл? Альбом чи сингл? Альбом чи сингл?", - подписала она видео.
В сторис девушка показала свой образ на разных планах, и крупным планом продемонстрировала соблазнительные прелести, которые прикрыты только прозрачным ожерельем. с другого ракурса оказалось, что это ожерелье русалочки.
На видео в Instagram она также показала себя в ванной с русалочьим хвостом и в процессе работы.
Поклонники порадовались интриге, но не смогли не отметить, что девушка раскрыла тему голой груди на видео.
"Тема (*)(*) раскрыта, но не полностью", "Так, руки на стол",
"Як завжди ніжна і чарівна", "Що за русалка без груді",
"Панда попала не у всі кадри", "Фігура і посмішка - самий сок)"
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