"Сиськи - огонь": Саша Спилберг снялась топлес

Саша Спилберг / Instagram

Российская блогерша Саша Спилберг, которая недавно ездила вести программу Дом-2, показала откровенные фото, сделанные Жасмин Кристовской.

Саша Спилберг засветила сочные формы в своем Instagram.

Блогерша и певица Саша Спилберг не стала подписывать фото, отметив только людей, которые принимали участие в фотосессии.

На фото Саша Спилберг в черном жакете и чулках позирует только в черных трусиках и круглых солнцезащитных очках.

Спилберг позировала так, чтобы продемонстрировать, что на ней нет лифчика, но при этом не засветить лишнего под распахнутыми полами пиджака.

Саша Спилберг / Instagram

Саша Спилберг / Instagram

Саша Спилберг / Instagram

"так остались вишенками ))", "Невероятная красота", "Ууу, красотка", "Боже, Сашуууля, ты такая красииивая", "Какая фигура", "Какая ты красивая))тебе идет)", "фигура", "Горяче, классные фотки красотка", "Королева", "Кошечка", "Я извиняюсь конечно но сиськи огонь, фотки просто бомба", "аааа, как всегда великолепна!", "Просто", "Шикарна", - пишут в комментариях.

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