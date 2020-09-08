Саша Спилберг топлес стыдливо прикрыла упругую грудь

Саша Спилберг / Instagram

Российская блогер, певица и телеведущая Марьяна Ро решила подразнить поклонников новым пикантным фото.

Девушка опубликовала в сторис своего Instagram пикантный снимок, на котором она позировала без белья.

Саша Спилберг показала пикантное фото с подписью "Доброе утро" во время отдыха.

Ее сняли, когда она стояла без лифчика в одних только штанах.

Саша Спилберг повернулась к фотографу вполоборота, с распущенными волосами и босиком, засветив справа сочную грудь, которую стыдливо прикрыла рукой. При этом девушка успешно скрыла запрещенные в Instagram соски, оставив на что посмотреть самым любопытным.

Фото она не опубликовала в самом Instagram, так что из сторис оно уже пропало. Кроме того, никто так точно и не узнает, какие комплименты ей написали подписчики к фото, так как их видит только сама девушка.

Саша Спилберг / Instagram

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