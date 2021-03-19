Сашу Грей в образе Аленушки "жарят" в комментариях за ее "русский борщ"

Теперь русскоязычные и украиноязычные пользователи выясняют, чей именно борщ – русский или украинский – готовила бывшая порнозвезда.
Саша Грей подалась в кулинарные блогеры и записала видео-рецепт борща.
При этом она имела неосторожность, рассказывая о борще, заявить, что борщ – украинский, но распространён и в России (на видео – с 0:37). Чем и спровоцировала скандал в комментариях.
Теперь русскоязычные и украиноязычные пользователи выясняют, чей именно борщ – русский или украинский – готовила бывшая порнозвезда.
Ситуацию усугубило еще и то, что Саша Грей запостила в своих соцсетях фото в стиле шоколадки Алёнка – в косыночке и на фоне Кремля.
Рецепт борща от Саши Грей, к слову, вышел не слишком классическим: она очень мелко нарезать мясо, обжарила его, а не сварила, и добавила томатную пасту. Уже в готовое блюдо она добавила сметану и кориандр. По словам Саши, такой вариант борща – более нежный.
Борщ – это чье национальное блюдо
- Ресторанный гид Michelin оконфузился с русским борщом. Украинские дипломаты предприняли ряд мер.
- Напомним, в Украине официально назвали борщ национальным блюдом. Теперь необходимо добиваться включения блюда в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Раскрыт секрет гуцульского борща. Кулинарный эксперт разузнал необычный рецепт борща.
- Назван самый опасный борщ и почему важна сметана. По словам гастроэнтерологов, щавелевый борщ – самый полезный борщ для здоровья человека.