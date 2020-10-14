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"Секс": Анфиса Чехова оголила аппетитное тело в развратной фотосессии

14 октября 2020, 04:58

Российская телеведущая и модель журнала для взрослых Анфиса Чехова побаловала поклонников пикантной фотосессией.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова / Instagram

Российская теле-, радио- ведущая и певица Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от процедур в санатории, и утроила сексуальную фотосессию, которую показала в Instagram.

"Открываю новый он-лайн курс: "Как красиво снять себя в хамаме". Кто со мной? В нашем санатории не только вкусно кормят, развлекают и загорают... но еще лечат, реабилитируют и всячески профилактируют. Чего тут только нет в плане медицины. Лично у меня вчера был день хамама, массажа и флоатинга. Не пугайтесь, это не название, какого-то сексуального мероприятия. Кушетка для флоатинга (она есть в карусели) помогает твоему телу провалиться в невесомость, что способствует полной релаксации. Можно даже помедитировать в этот момент. Понаблюдав, как, после лечения, проживающие здесь старушки бодро отплясывают на дискотеке, решила, что в следующий раз привезу свою маман. Здесь для нее будет просто рай", - поделилась впечатлениями Анфиса Чехова

В фотосессии Анфиса Чехова позирует в зеленом "закрытом" купальнике после процедур и в бане. Чехова воспользовалась стеклянной дверью, и показала несколько фото, на которых прижалась к запотевшему стеклу, демонстрируя огромную сексуальную грудь и аппетитные формы. Анфиса не забыла похвастаться длинными ножками и упругими ягодицами.

  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram
  • Анфиса Чехова Instagram

"Анфи, ну и секс же ты))))",

"Надо было обнажённой вот тогда было как в хамаме", "Красавица",

"Надо было ещё попой прижаться к двери."

"Думаю, ещё красиво было бы попой там повернуться)))",

Ранее украинская топ-модель вывалила огромную грудь на развратном фото

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