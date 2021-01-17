"Секс": Надя Дорофеева сверкнула упругими ягодицами

Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева побаловала поклонников своими аппетитными снимками в бикини, и заявила про "окончание сезона". Поклонники восприняли это также как то, что пришел конец откровенным фото с отдыха - певица улетела домой.

Надя Дорофеева в Instagram снялась в крошечном бикини на шезлонге, демонстрируя длинные ножки, аппетитные бедра накачанный пресс, позируя возле бассейна. Она засветила свои татуировки и удивила стройной фигурой.

"Купальный сезон закрыт", - пишет Дорофеева.

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева / Instagram

"Фигура топ",

"Ну как можно быть такой сильно красивой?"

"Пресс",

"Богиня красоты",

"Такая красивая",

"ну как можно быть такой идеальной?",

"купальник классный",

"секс",

"классная попка!!!",

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