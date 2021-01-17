"Секс": Надя Дорофеева сверкнула упругими ягодицами

Украинская певица Надя Дорофеева похвалилась последними жаркими фото с отдыха на Бали, неоднозначно прокомментировав отдых.
Певица Надя Дорофеева побаловала поклонников своими аппетитными снимками в бикини, и заявила про "окончание сезона". Поклонники восприняли это также как то, что пришел конец откровенным фото с отдыха - певица улетела домой.
Надя Дорофеева в Instagram снялась в крошечном бикини на шезлонге, демонстрируя длинные ножки, аппетитные бедра накачанный пресс, позируя возле бассейна. Она засветила свои татуировки и удивила стройной фигурой.
"Купальный сезон закрыт", - пишет Дорофеева.
- "Фигура топ",
- "Ну как можно быть такой сильно красивой?"
- "Пресс",
- "Богиня красоты",
- "Такая красивая",
- "ну как можно быть такой идеальной?",
- "купальник классный",
- "секс",
- "классная попка!!!",
Ранее украинская теннисистка Марта Костюк свела с ума сексуальными формами
Автор: Александр Галаджий