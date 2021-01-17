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"Секс": Надя Дорофеева сверкнула упругими ягодицами

17 января 2021, 16:08

Украинская певица Надя Дорофеева похвалилась последними жаркими фото с отдыха на Бали, неоднозначно прокомментировав отдых.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева побаловала поклонников своими аппетитными снимками в бикини, и заявила про "окончание сезона". Поклонники восприняли это также как то, что пришел конец откровенным фото с отдыха - певица улетела домой.

Надя Дорофеева в Instagram снялась в крошечном бикини на шезлонге, демонстрируя длинные ножки, аппетитные бедра накачанный пресс, позируя возле бассейна. Она засветила свои татуировки и удивила стройной фигурой.

"Купальный сезон закрыт", - пишет Дорофеева.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram
  • "Фигура топ",
  • "Ну как можно быть такой сильно красивой?"
  • "Пресс",
  • "Богиня красоты",
  • "Такая красивая",
  • "ну как можно быть такой идеальной?",
  • "купальник классный",
  • "секс",
  • "классная попка!!!",

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Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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