Секс с Трампом: порнозвезда Сторми Дэниэлс отсудила у Трампа круглую сумму

Сторми Дэниэлс / Reuters

Известная американская порнозвезда Сторми Дэниелс выиграла очередной раунд судебного многолетнего процесса с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом написала сама порноактриса на своей странице в Twitter.

Сообщается, что Высший суд Лос-Анджелеса принял решение ‒ президент Трамп должен оплатить расходы Дэниэлс на ее адвокатов в размере 43 тысячи долларов США (около 1,2 млн гривен - Главред).

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Напомним, в своих скандальных мемуарах, которые получили название "Полное разоблачение" Дэниэлс в деталях описала с каким трудом, страхом и отвращением ей давались роман и секс с Трампом – в то время (2006 год) известным коммерсантом. Порнозвезда не стала его щадить и поделилась с читателями и вовсе интимными деталями − в мол, пенис у Трампа меньше обычного, но "не чудовищно мал", и по форме "напоминает поганку или гриб из игры "Марио. Причем роман у Дэниэлс с ним был, когда официальная супруга Трампа едва родила ему сына Бэррона Уильяма.