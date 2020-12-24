"Секс так и прет": Полина Фаворская без лифчика засветилась на развратном фото

Полина Фаворская / Instagram

Бывшая солистка Серебро, нынче фронтвумен группы Favlav Полина Фаворская показала горячие снимки в черном топике без лифчика в крошечных, но очень модных в этом году трусиках.

Полина Фаворская сняла себя сама в зеркало, позируя в новой квартире на полу, демонстрируя сексуальные формы и засветив интимные подробности своей фигуры. Она сделала три снимка, соблазнительно позируя в черном топе с перчактками, под которым просвечивалась бная грудь.

"Мы с Ярославом теперь живем вдвоем! Для меня это дикий стресс, потому что 2 года назад я сказала себе, что минимум лет 5 не буду жить вдвоем с парнем. В большой хате на несколько человек - да, но не вдвоем. Но у жизни всегда свои планы на меня. Я поняла, что в савеловском сити мне не хватает солнца и шумоизоляция на уровне - слышу, о чем идет разговор в соседней квартире", - призналась она.

Полина рассказала о плюсах и минусах нового состояния.

"Конечно были свои плюсы: можно было спокойно орать в 4 утра Короля и Шута, ведь это аппарты и никто не вызовет полицию) Но видимо, настал новый этап в моей жизни, еще пока не понимаю, какой, но самое крутое, что в новой квартире все окна выходят на южную сторону и еще теперь у нас есть отдельная комната для студии, где можно будет писать музыку и проводить нормальные стримы на твиче!", - похвасталась девушка.

Полина Фаворская / instagram.com/favlav/

Полина Фаворская / instagram.com/favlav/

Полина Фаворская / instagram.com/favlav/

"Фига Полин, смело) но ты с кайфом там?) а румтур, канеш хотим, когда?)", "Не, без кафа",

"А где жопа то?", " там же, где сиськи Насти Ивлеевой",

"Что за ракета эжи", "Красота нереальная",

"Ох, просто секс так и прет", "нимфа",

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