"Сексапильная": Jerry Heil топлес и с игрушкой свела с ума поклонников

Jerry Heil / Instagram

Украинская певица, финалистка отбора на Евровидение 2020 Jerry Heil побаловала своих поклонников эротическими фото, на которых она позировала топлес в джинсах.

Jerry Heil показала в Instagram свои откровенные снимки без лифчика и с игрушкой. Она показалась лицом и спиной к фотографу. Jerry Heil топлес продемонстрировала на голой спине следы лечебного массажа. Спереди она прикрыла свои прелести большой мягкой игрушкой пандой.

"И наступил день, и она привела себя для фото в порядок. А нет, показалось.

Кто шарит, что на спине?", - подписала она фото.

Jerry Heil / Instagram

Jerry Heil / Instagram

"Даёшь банки на каждую спину. Бессмысленно, но хоть весело)))", "Банки) от вакуумного массажа)", "На спині цензура і сліди від смаженої лікарської ковбаси", "Чем выше любовь тем ниже поцелуи", "Сексапильная девушка", "и что до сих пор девственница?)", "Поцелуи", "Панда походила по спине", - пишут в комментариях.

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