"Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото

Валерия Товстолес / Instagram

Украинская актриса Валерия Товстолес похвасталась соблазнительным телом на откровенном фото, где она примеряет пальто без лифчика.

Актриса, которая иногда провоцирует поклонников снимками на грани приличия побаловалась в Instagram с новым образом.

"Пальто, которое мне шили на заказ в ателье, получилось просто изумительное - такое пальто есть только у меня)", - похвалилась девушка.

Она снялась в объективе Ксении Твердохлеб. Девушка сексуально позирует и показывает свои формы в незастегнутом наряде на голое тело.

Поклонникам весьма понравилась такая жаркая концепция для фото, и они написали Валерии много комплиментов.

Валерия Товстолес / Instagram

Валерия Товстолес / Instagram

Валерия Товстолес / Instagram

"Аж слюнки потекли", "Сексапильная", "когда обнаженка?", "Немножко сись", "О да! Вот так и дальше фоткайся! Поднимает настроение", - пишут ей в комментариях.

Ранее экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина показала себя без фотошопа на пикантном фото.