"Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото

Актриса Студии Квартал 95 Валерия Товстолес удивила красотой и женственностью на пикантном фото без белья.
Украинская актриса Валерия Товстолес похвасталась соблазнительным телом на откровенном фото, где она примеряет пальто без лифчика.
Актриса, которая иногда провоцирует поклонников снимками на грани приличия побаловалась в Instagram с новым образом.
"Пальто, которое мне шили на заказ в ателье, получилось просто изумительное - такое пальто есть только у меня)", - похвалилась девушка.
Она снялась в объективе Ксении Твердохлеб. Девушка сексуально позирует и показывает свои формы в незастегнутом наряде на голое тело.
Поклонникам весьма понравилась такая жаркая концепция для фото, и они написали Валерии много комплиментов.
"Аж слюнки потекли", "Сексапильная", "когда обнаженка?", "Немножко сись", "О да! Вот так и дальше фоткайся! Поднимает настроение", - пишут ей в комментариях.
Ранее экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина показала себя без фотошопа на пикантном фото.