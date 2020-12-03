УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото

3 декабря 2020, 04:27

Актриса Студии Квартал 95 Валерия Товстолес удивила красотой и женственностью на пикантном фото без белья.

Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / Instagram

Украинская актриса Валерия Товстолес похвасталась соблазнительным телом на откровенном фото, где она примеряет пальто без лифчика.

Актриса, которая иногда провоцирует поклонников снимками на грани приличия побаловалась в Instagram с новым образом.

"Пальто, которое мне шили на заказ в ателье, получилось просто изумительное - такое пальто есть только у меня)", - похвалилась девушка.

Она снялась в объективе Ксении Твердохлеб. Девушка сексуально позирует и показывает свои формы в незастегнутом наряде на голое тело.

Поклонникам весьма понравилась такая жаркая концепция для фото, и они написали Валерии много комплиментов.

Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / Instagram
Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / Instagram
Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / Instagram

"Аж слюнки потекли", "Сексапильная", "когда обнаженка?", "Немножко сись", "О да! Вот так и дальше фоткайся! Поднимает настроение", - пишут ей в комментариях.

Ранее экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина показала себя без фотошопа на пикантном фото.

Вечерний квартал новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Юлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта ДимопулосЮлия Санина объявила судьбу кубка, который ей пыталась отдать Санта Димопулос Названа официальная причина смерти Шона КоннериНазвана официальная причина смерти Шона Коннери Супер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноябряСупер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 7 выпуск 30 ноября "Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи"Что за разврат": Катя Кищук без белья светанула грудью на интимном селфи Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020
Следующий материал

Последние новости

04:40
Чарующая женская стрижка шапочка из 60-х вернулась в моду - фото
04:27
"Сексапильная": звезда Квартала топлес показала нескромные фото
04:05
Что делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы и о чем просить Видео
03:29
У Кравчука объяснили, почему Россия срывает переговоры по Донбассу Видео
02:52
У Зеленского обманывают народ насчет вступления в НАТО – военный эксперт Видео
Реклама
02:09
Гороскоп на 4 декабря для всех: денежный скачок и убыточная спешка Видео
01:33
"Только остается между ног болтаться": ученые нашли новую причину импотенции
01:08
Доктор Комаровский назвал главную опасность коронавируса​ Видео
00:53
Девушка Илона Маска голая снялась в лесби-фотосессии
00:40
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Видео
02 декабря, среда
23:52
В Кабмине раскрыли детали локдауна в Украине Видео
23:48
Ювентус легко и разгромно обыграл дома Динамо
23:15
Врач назвал причину, почему Австралия смогла победить эпидемию коронавируса Видео
22:57
Жуткие фото из больницы: пациенты с коронавирусом лежат рядом с трупами Видео
22:26
ООН вычеркнула марихуану из списка опасных наркотиков
22:22
В Раде назвали новое условие введения локдауна в Украине Видео
22:08
Кабмин потребовал предоставить анализ карантина выходного дня
21:40
В МИД рассказали, почему Украине нужно много учений НАТО
21:40
Назревают новые протесты: Санду обрушилась с новыми обвинениями в адрес Додона Видео
21:30
В НАТО отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией
Реклама
21:12
Коронавирус в Украине 2 декабря – за сутки выявили более 13 тысяч больных Видео
21:04
В Нагорный Карабах массово возвращаются беженцы из Армении Видео
20:48
Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами Видео
20:46
В Днепре коп устроил стрельбу в начальника охраны кафе Видео
20:39
"Карантин ничего не поменяет​": врач назвал действенное средство от эпидемии коронавируса​ Видео
20:35
"Не курите бамбук": Милованов высказался о кредите МВФ Видео
20:09
В Слуге народа рассказали, хватит ли голосов для принятия бюджета
20:08
"Разрушитель клеток": врач назвала опасный картофель Видео
20:07
В моде необыкновенная женская стрижка до плеч блант боб: фото Фото
20:04
Universal переснимет фильм Ван Хельсинг
20:04
В Украине готовят тотальное тестирование на COVID-19 - когда и где Видео
20:00
Эпидемиолог притушил оптимизм после сведений ВОЗ по коронавирусу: чего ожидать Видео
19:57
Компания "Венето" показала инновационное производство средств индивидуальной защиты для медиков Фото новости компании
19:48
В Украине снова изменили правила карантина: какие действуют запреты Видео
19:33
В Минздраве бьют тревогу из-за ситуации в больницах
19:28
В России допустили срыв переговоров по Донбассу в Нормандском формате Видео
19:24
Супрун озаботилась количеством секса у украинцев Видео
19:10
"Не узнать": помолодевшая Могилевская удивила поклонников
19:04
В СНБО призвали местные советы срочно собраться на сессии - в чем причина
19:00
В Украину идет резкое похолодание: синоптики предупредили об опасности Видео
Реклама
18:33
Во Львове решили, будут ли проводить массовые гулянья на Рождество
18:23
Путин дал команду на масштабную вакцинацию от COVID-19: кому сделают прививку Видео
18:20
Турция поможет Украине с возвращением Крыма: в Анкаре сделали заявление Видео
18:12
Макс Корж, Слава Марлоу и Моргенштерн - кого слушают в Украине на Sportify
17:57
"Хотят захватить земли": Лукашенко померещились войска НАТО возле Беларуси
17:55
В ПДД впишут новые правила для инвалидных колясок
17:45
Когда спад эпидемии коронавируса в Украине: астролог назвал период
17:25
В Минздраве рассказали, сколько украинцев переболели COVID-19 Видео
17:25
Полиция отменила концерт группы Время и стекло в Запорожье
17:16
Нежная творожная запеканка из тыквы: рецепт Клопотенко
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять