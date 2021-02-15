"Секси": Анна Ризатдинова взбудоражила пикантным фото в День влюбленных

Анна Ризатдинова / Пресс-служба

Украинская олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова побаловала поклонников черно-белым фото в откровенном наряде и засветила сексуальные формы.

Анна Ризатдинова в своем Instagram показал фото из фотосессии с Михаилом Федораком. Девушка похвасталась длинными ножками и соблазнительными формами, которые засветила в вырезе белого купальника.

На фото Анна Ризатдинова позировала полулежа в белых туфельках и закрытом купальнике.

В подписи к фото Анна рассказывает про любовь, и спрашивает у поклонников про их вторые половинки.

"Что для меня любовь? Это всего лишь одно слово, но его так сложно описать. У каждого человека она вызывает абсолютно разные эмоции. Но любовь однозначно дарит состояние окрыленности. Даже когда я пишу эти слова, то с лица не сходит улыбка. Ведь любовь вызывает позитивные и теплые чувства. Но она может как дарить нам счастье, так и делать очень больно. Золотой середины тут не существует. На самом деле, мы никогда не можем знать наверняка, настоящая ли это любовь, будет ли она вечной или это просто мимолётная влюбленность. Остается только довериться сердцу и не бояться открыться человеку. Хоть мы никогда и не знаем, к чему приведут отношения. Считаю, что состояние влюбленности - самое прекрасное, что может быть в жизни девушки. Сейчас я пришла к пониманию, что настоящие чувства - когда ты хочешь отдавать человеку и ничего не ждешь взамен. Когда ты готов пойти на все ради любимого, и это взаимно. Когда есть ощущение того, что два человека жили далеко друг от друга, но им уже было предначертано быть вместе. Я верю в судьбу, которая соединяет влюбленных. И когда ты встречаешь свою настоящую половинку, то шокирует, насколько вы похожи, насколько близки ваши мысли, взгляды и предпочтения. Я считаю, что это должно быть знаком свыше. И найти этого человека - огромное счастье", - говорит Ризатдинова.

Анна Ризатдинова / Instagram

"Секси",

"Супер! Но любовь - это тоже иллюзия!",

"Шикарные ноги, Анна",

"Вау", - пишут ей в комментариях.

Ранее Ксения Мишина в купальнике показала сексуальные формы на отдыхе с семьей.