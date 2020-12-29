"Секси": дочь Добкина взбудоражила развратным фото

Алла Добкина / Instagram

Дочь знаменитого пророссийского политика Михаила Добкина Алла похвасталась необычным платьем на откровенном фото на своей странице в Instagram.

Девушка уже давно постит пикантные кадры в соцсетях - и до свадьбы они были даже откровенней, и часто без белья. Однако, на зло хейтерам, после свадьбы девушка не перестала делиться пикантными кадрами, только теперь они часто совпадают с ее отпуском.

На новом фото Алла Добикина позирует в прозрачном платье, бюст которого украшен блесточками и висюльками, а грудь прикрывает специальный хитроумный "лифчик". Девушка демонстрирует под прозрачной тканью все свои татуировки, показывает стройную фигуру и интригует прикрытыми частями тела. Так Алла поразила всех своих подписчиков.

"Заходим в Новый год красиво", - пишет она.

Алла Добкина / Instagram

"Вы такая красивая девушка. Люблю красивых людей", "Красулька обожаю!)", "Хорошая...", "Дочь богатого обязана быть красоточкой и развлекать массы! А иначе на что ещё тратить халявные денюшки, как ни на развлекалово...))",

"Огоооо", "Ого, красота какая", "Очень красивая, секси",

"Этот образ невероятный!", "Ракета", "Аллочка",

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