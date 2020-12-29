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"Секси": дочь Добкина взбудоражила развратным фото

29 декабря 2020, 00:22

Дочь экс-регионала Михаила Добкина после свадьбы и рождения ребенка хвастает отличной фигурой и не скрывает откровенные подробности.

Алла Добкина
Алла Добкина / Instagram

Дочь знаменитого пророссийского политика Михаила Добкина Алла похвасталась необычным платьем на откровенном фото на своей странице в Instagram.

Девушка уже давно постит пикантные кадры в соцсетях - и до свадьбы они были даже откровенней, и часто без белья. Однако, на зло хейтерам, после свадьбы девушка не перестала делиться пикантными кадрами, только теперь они часто совпадают с ее отпуском.

На новом фото Алла Добикина позирует в прозрачном платье, бюст которого украшен блесточками и висюльками, а грудь прикрывает специальный хитроумный "лифчик". Девушка демонстрирует под прозрачной тканью все свои татуировки, показывает стройную фигуру и интригует прикрытыми частями тела. Так Алла поразила всех своих подписчиков.

"Заходим в Новый год красиво", - пишет она.

Алла Добкина
Алла Добкина / Instagram

"Вы такая красивая девушка. Люблю красивых людей", "Красулька обожаю!)", "Хорошая...", "Дочь богатого обязана быть красоточкой и развлекать массы! А иначе на что ещё тратить халявные денюшки, как ни на развлекалово...))",

"Огоооо", "Ого, красота какая", "Очень красивая, секси",

"Этот образ невероятный!", "Ракета", "Аллочка",

Ранее певица Анастасия Приходько показала голую попу на пикантном фото

Дочь Добкина Алла Добкина новости шоу бизнеса
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