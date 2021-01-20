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"Сексуальная": теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото

20 января 2021, 07:08

Украинская теннисистка Марта Костюк побаловала своих поклонников и друзей откровенным фото, на котором показала свои упругие формы.

Марта Костюк
Марта Костюк / Instagram

18-летняя спортсменка Марта Костюк решила подразнить своих поклонников и друзей, засветив на эротическом фото свои стройные ножки и завела их, продемонстрировав возбуждающее тело на черно-белом фото.

Марта Костюк в Instagram предстала лежа на диване на животе в воздушной ночной рубашке, которая почти не скрывает ее чувственную фигуру и потрясающе прелести.

"Пункт назначение: изоляция", - подписала фото Марта Костюк.

Ранее Мата Костюк уже показывала фото из той же фотосессии.

Марта Костюк
Марта Костюк / Instagram
  • "Я не вижу тенниса на этом фото",
  • "Наконец-то кто-то хорошо использует время",
  • "Горячее фото",
  • "Классное фото",
  • "Прекрасна",
  • "Как всегда шикарная и сексуальная",
  • "Искусство",
  • "Красотка",
  • "Как всегда, прекрасна", - пишут ей в комментариях.

Ранее Настя Каменских взволновала красотой на жарком фото

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