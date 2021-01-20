"Сексуальная": теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото

Марта Костюк / Instagram

18-летняя спортсменка Марта Костюк решила подразнить своих поклонников и друзей, засветив на эротическом фото свои стройные ножки и завела их, продемонстрировав возбуждающее тело на черно-белом фото.

Марта Костюк в Instagram предстала лежа на диване на животе в воздушной ночной рубашке, которая почти не скрывает ее чувственную фигуру и потрясающе прелести.

"Пункт назначение: изоляция", - подписала фото Марта Костюк.

Ранее Мата Костюк уже показывала фото из той же фотосессии.

Марта Костюк / Instagram

"Я не вижу тенниса на этом фото",

"Наконец-то кто-то хорошо использует время",

"Горячее фото",

"Классное фото",

"Прекрасна",

"Как всегда шикарная и сексуальная",

"Искусство",

"Красотка",

"Как всегда, прекрасна", - пишут ей в комментариях.

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