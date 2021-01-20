"Сексуальная": теннисистка обнажила аппетитные ягодицы на пикантном фото

Украинская теннисистка Марта Костюк побаловала своих поклонников и друзей откровенным фото, на котором показала свои упругие формы.
18-летняя спортсменка Марта Костюк решила подразнить своих поклонников и друзей, засветив на эротическом фото свои стройные ножки и завела их, продемонстрировав возбуждающее тело на черно-белом фото.
Марта Костюк в Instagram предстала лежа на диване на животе в воздушной ночной рубашке, которая почти не скрывает ее чувственную фигуру и потрясающе прелести.
"Пункт назначение: изоляция", - подписала фото Марта Костюк.
Ранее Мата Костюк уже показывала фото из той же фотосессии.
- "Я не вижу тенниса на этом фото",
- "Наконец-то кто-то хорошо использует время",
- "Горячее фото",
- "Классное фото",
- "Прекрасна",
- "Как всегда шикарная и сексуальная",
- "Искусство",
- "Красотка",
- "Как всегда, прекрасна", - пишут ей в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий