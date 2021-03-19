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Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото

19 марта 2021, 07:13

Телеведущая ЖВЛ, певица Вера Кекелия похвалилась фигурой в эстетической фотосессии.

Вера Кекелия
Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/

Артистка Квартала 95, певица и телеведущая на шоу 1+1 Життя відомих людей Вера Кекелия порадовала поклонников стильными и пикантными фото, которые делала со своей подругой и коллегой Мартой Адамчук.

Вера Кекелия в Instagram сверкнула соблазнительными формами, позируя в ванной без лифчика.

Вера Кекелия в черном костюме-двоечке и элегантном головном уборе сверкнула грудью, раздвинув полы жакета. Певица позировала в объективе своей подруги Марты Адамчук в ванной, закинув ноги на бортики и атмосферно позируя.

"Моя племянница сказала, что эти кадры - настоящая эстетика. А она знает толк - нынешняя молодежь меня так удивляет своим мироощущением. Они точно знают как это быть собой, как это слышать свой внутренний голос, они знают, что такое свобода! В тот день мы тоже прислушались с Мартусей к своему мироощущению, позволили быть свободе и создали эту прекрасную ЭСТЕТИКУ;))", - пишет Вера Кекелия.

Вера Кекелия
Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/ via Марта Адамчук
Вера Кекелия
Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/ via Марта Адамчук
Вера Кекелия
Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera/ via Марта Адамчук

"Вєруська , тебе скоро заберуть ВОГи", "Это чудо женщина", "Кафовая", "Огнище", "Шикарно))) прям заплыв по французски", - пишут ей в комментариях.

Напомним, Вера Кекелия родила своему мужу Роману Дуде сына весной 2020 года. В декабре 2020 Вера сняла атмосферный клип с семьей на слова стиха Лины Костенко.

Ранее российская певица и блогер Айза засветила грудь на интимном фото во время купания.

новости шоу бизнеса Вера Кекелия
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