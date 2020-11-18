"Сексуально лежишь": Вера Бержнева удивила красотой на необычном фото

Вера Брежнева / Instagram

Певица Вера Брежнева приняла участие в шоу Супер топ-модель по-украински, чтобы прорекламировать свою помаду, а с выходом выпуска явно вдохновилась модельными приемами, и поспешила похвастаться своей шикарной внешностью на нескромном фото.

Вера Брежнева показала грудь под облегающем боди в Instagram.

"Как я попала в ловушку... как он ключи подобрал...", - подписала она фото строками из своей песни "Сестра".

На фото Вера Брежнева лежит в черном боди с огромным вырезом, и поднимает его рукой на одной грудью, разжигая еще больше интерес своих поклонников к шикарному телу.

Она оставила фото на грани приличия, но продемонстрировала в полной мере женственность и сексуальность, которые как раз были главным мотивом 5 выпуска Супер топ-модели по-украински.

Вера Брежнева / Instagram

"Женщина-кошка!", "Ммм как сексуально лежишь", "Какая красавица", "Я ведь ему не игрушкаПоломал и собрал", "Плохо видно (((((", "Не знаю, по всей видимости понравилось не только ему.", "А мы уже стали забывать, какой вы можете быть", - пишут в комментариях.

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