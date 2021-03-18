Сергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показа ее откровенное фото

Снежана Бабкина недавно проговорилась о том, что ее муж Сергей изменил ей с около 100 женщин. Теперь Сергей продолжил тему с юмором.
Сергей Бабкин отреагировал на слова жены об изменах с около сотней женщин.
После интервью со своей возлюбленной, Сергей Бабкин признался в своем Instagram, что ее слова правдивы, но они пережили это, а ситуация поменяла их жизнь.
"Продолжение нашей истории... Эта ситуация изменила нашу жизнь. Четко определив границу между До и После. Между прошлым и Будущим. И если у нас получилось не убежать от проблемы, а заглянув глубоко внутрь, развязать ее, Верю, что и у других это получится". - говорит Бабкин.
Он добавил к своему посту пикантное фото Снежаны Бабкиной в белье и кожаном жакете.
Сергей Бабкин напомним, что песня, которая выходит 26 марта Вона знає - на эту тему.
"Бабкин всегда максимально открыт с вами! Убежден, что делаю все правильно. Интервью не было заранее спланировано! Все произошло внезапно! НО‼️! Все Случайности не Случайны‼️", - говорит он.
В комментариях пользователи Сети порадовались за семью Бабкиных и пожелали им всего наилучшего.
Напомним, что до этого Снежана Бабкина в интервью рассказала о том, как узнала об изменах Сергея, и что она знала, сколько у него любовниц.