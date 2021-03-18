Сергей Бабкин ответил на слова жены об изменах и показал ее откровенное фото

Сергей Бабкин / УНИАН

Сергей Бабкин отреагировал на слова жены об изменах с около сотней женщин.

После интервью со своей возлюбленной, Сергей Бабкин признался в своем Instagram, что ее слова правдивы, но они пережили это, а ситуация поменяла их жизнь.

"Продолжение нашей истории... Эта ситуация изменила нашу жизнь. Четко определив границу между До и После. Между прошлым и Будущим. И если у нас получилось не убежать от проблемы, а заглянув глубоко внутрь, развязать ее, Верю, что и у других это получится". - говорит Бабкин.

Он добавил к своему посту пикантное фото Снежаны Бабкиной в белье и кожаном жакете.

Сергей Бабкин напомним, что песня, которая выходит 26 марта Вона знає - на эту тему.

"Бабкин всегда максимально открыт с вами! Убежден, что делаю все правильно. Интервью не было заранее спланировано! Все произошло внезапно! НО‼️! Все Случайности не Случайны‼️", - говорит он.

В комментариях пользователи Сети порадовались за семью Бабкиных и пожелали им всего наилучшего.

Напомним, что до этого Снежана Бабкина в интервью рассказала о том, как узнала об изменах Сергея, и что она знала, сколько у него любовниц.