Сергей Бабкин заболел коронавирусом после концерта - и не он один

Семья Бабкиных / Instagram

Певец Сергей Бабкин объявил, что заболел коронавирусом вместе со своей женой Снежаной.

Снежана Бабкина была больной коронавирусом уже когда он снимался на концерте ко Дню Независимости, пишет артист в Instagram.

"Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на Covid-19.Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки , соблюдали дистанцию..", - рассказал он.

По словам Бабкина все началось еще 23 августа, когда его жена резко почувствовала недомогание. Он на следующий день поехал репетировать и снимать концерт ко Дню Независимости, а жена обратилась к врачу.

Среди симптомов Снежаны - легкое першение в горле и ломота в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37.1.Читайте такжеКоронавирус в Украине активизировался: снова почти две тысячи зараженных и много жертв

"В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у неё поднялась температура до 38,6. Она сбила нурофеном. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за неё. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намёка на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой "ломки тела", - поведал Бабкин.

Симптомы коронавируса

У Снежаны Бабкиной всю ночь все очень очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе.

У Сергей Бабкина температура поднялась на 3 день.Читайте такжеВ ОП оправдались за нарушения авторских прав в День Независимости

"Сегодня утром пришёл положительный результат теста...Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом ... КТ- всё чисто. Анализ крови - ещё ждём. У меня вчера поднялась температура... Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше Здоровье- главное, что есть у нас! Берегите себя и близких. Будьте Здоровенькими!!!", - просит Бабкин

Сергей Бабкин и Снежана Бабкина / Instagram

Напомним, что на 24 августа Сергей Бабкин и около 40 украинских артиста исполняли песню-попури ко Дню Независимости. Кроме того, были хор, музыканты, персонал по звуку, свету, постановщики, и это если не считать официальных лиц