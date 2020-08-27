Сергей Бабкин заболел коронавирусом после концерта - и не он один

Украинский артист экс-фронтмен Пятницы Сергей Бабкин признался, что они с женой заболели коронавирусом.
Певец Сергей Бабкин объявил, что заболел коронавирусом вместе со своей женой Снежаной.
Снежана Бабкина была больной коронавирусом уже когда он снимался на концерте ко Дню Независимости, пишет артист в Instagram.
"Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на Covid-19.Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки , соблюдали дистанцию..", - рассказал он.
По словам Бабкина все началось еще 23 августа, когда его жена резко почувствовала недомогание. Он на следующий день поехал репетировать и снимать концерт ко Дню Независимости, а жена обратилась к врачу.
Среди симптомов Снежаны - легкое першение в горле и ломота в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37.1.Читайте такжеКоронавирус в Украине активизировался: снова почти две тысячи зараженных и много жертв
"В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у неё поднялась температура до 38,6. Она сбила нурофеном. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за неё. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намёка на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой "ломки тела", - поведал Бабкин.
Симптомы коронавируса
У Снежаны Бабкиной всю ночь все очень очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе.
У Сергей Бабкина температура поднялась на 3 день.Читайте такжеВ ОП оправдались за нарушения авторских прав в День Независимости
"Сегодня утром пришёл положительный результат теста...Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом ... КТ- всё чисто. Анализ крови - ещё ждём. У меня вчера поднялась температура... Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше Здоровье- главное, что есть у нас! Берегите себя и близких. Будьте Здоровенькими!!!", - просит Бабкин
Напомним, что на 24 августа Сергей Бабкин и около 40 украинских артиста исполняли песню-попури ко Дню Независимости. Кроме того, были хор, музыканты, персонал по звуку, свету, постановщики, и это если не считать официальных лиц