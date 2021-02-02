Серябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечке

Оля Серябкина / Instagram

Российская певица Оля Серябкина, которая недавно показала грудь в прозрачном лифчике, подготовила для поклонников обращение.

Оля Серябкина сделала для поклонников видеообращение с ответами на самые важные вопросы, и сообщила об этом постом с провокационным фото, на котором ее снимают в белых трусиках и облегающей прозрачной маечке. Серябкина продемонстрировала под прозрачным нарядом свои пышные формы, которые не держит тугой лифчик.

"Теперь в моих актуальных сториз есть "q&a". Туда я прикрепила ответы на самые частые и небанальные вопросы"

Оля Серябкина / Instagram

"Потрясающая",

"Шикарная",

"Экстравагантная",

"Серябкина, давай поженимся))",

"Офигенная",

"Это лучшее, что я видел", - пишет в комментарии.

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