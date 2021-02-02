Серябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечке

Бывшая солистка группы Серебро Оля Серябкина, которая выступает сольно под псевдонимом Molly, побаловала поклонников пикантным фото.
Российская певица Оля Серябкина, которая недавно показала грудь в прозрачном лифчике, подготовила для поклонников обращение.
Оля Серябкина сделала для поклонников видеообращение с ответами на самые важные вопросы, и сообщила об этом постом с провокационным фото, на котором ее снимают в белых трусиках и облегающей прозрачной маечке. Серябкина продемонстрировала под прозрачным нарядом свои пышные формы, которые не держит тугой лифчик.
"Теперь в моих актуальных сториз есть "q&a". Туда я прикрепила ответы на самые частые и небанальные вопросы"
- "Потрясающая",
- "Шикарная",
- "Экстравагантная",
- "Серябкина, давай поженимся))",
- "Офигенная",
- "Это лучшее, что я видел", - пишет в комментарии.
Ранее Леся Никитюк в крошечном бикини взбудоражила поклонников.
Автор: Александр Галаджий