"Шалунишка": Нюша разделась на пикантном фото в ванной

Нюша / instagram.com/nyusha_nyusha/

Российская певица Нюша показала сочные формы в слишком откровенном леопардовом купальнике, и вызвала бурную реакцию у своих поклонников.

Певица Нюша сверкнула обнаженными формами на откровенном фото в Instagram. Она снялась лежа в ванной в леопардовом закрытом купальнике, сексуально позируя и выставив на обозрение свои потрясающие ножки и упругие ягодицы.

"Закончилась вода... но я вышла из ситуации", - пишет она.

Нюша / instagram.com/nyusha_nyusha/

Нюша / instagram.com/nyusha_nyusha/

"А зачем в ванной в купальнике?",

"Офигительно!!! Шикарная женщина!!!",

"Надо было голой, нафиг этот купальник"

"Шалунишка",

"Хороша",

"Шампанским заполняйте",

"Очаровательная леди", - пишут ей в комментариях.

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