УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Шалунишка": Нюша разделась на пикантном фото в ванной

5 февраля 2021, 07:15

Российская певица Нюша отдыхает на Мальдивах и наслаждается солнцем и морем. Она решила подразнить поклонников и показала пикантные фото.

Нюша
Нюша / instagram.com/nyusha_nyusha/

Российская певица Нюша показала сочные формы в слишком откровенном леопардовом купальнике, и вызвала бурную реакцию у своих поклонников.

Певица Нюша сверкнула обнаженными формами на откровенном фото в Instagram. Она снялась лежа в ванной в леопардовом закрытом купальнике, сексуально позируя и выставив на обозрение свои потрясающие ножки и упругие ягодицы.

"Закончилась вода... но я вышла из ситуации", - пишет она.

Нюша
Нюша / instagram.com/nyusha_nyusha/
Нюша
Нюша / instagram.com/nyusha_nyusha/
  • "А зачем в ванной в купальнике?",
  • "Офигительно!!! Шикарная женщина!!!",
  • "Надо было голой, нафиг этот купальник"
  • "Шалунишка",
  • "Хороша",
  • "Шампанским заполняйте",
  • "Очаровательная леди", - пишут ей в комментариях.

Ранее ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник и взбудоражила Сеть.

Нюша новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Шалунишка": Нюша разделась на пикантном фото в ванной». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Серябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечкеСерябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечке Экс-Серебро показала трусы на провокационном фотоЭкс-Серебро показала трусы на провокационном фото Украинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчинУкраинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчин Телеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фотоТелеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фото "Все боятся сказать": друг Ланового указал на реальную причину его смерти"Все боятся сказать": друг Ланового указал на реальную причину его смерти
Следующий материал

Последние новости

07:16
Не исключен поджог: в полиции озвучили версии причин пожара в больнице Запорожья
07:15
"Шалунишка": Нюша разделась на пикантном фото в ванной
06:49
У Зеленского появился шанс стать настоящим президентом Украины мнение
06:40
В РФ внезапно умер медик, который лечил Навального после отравления Видео
06:30
Масштабное восстание: в РФ рассказали, когда страну захлестнут новые бунты Видео
Реклама
06:02
Гороскоп на февраль 2021: названы самые позитивные дни для дороги Видео
05:26
Что будет с телом, если отказываться от завтраков и ужинов - ответ ученых Видео
05:11
У Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России Видео
05:01
День Оксаны и Ксении – поздравления с днем ангела и чудесные открытки
04:33
"Забрать и перезапустить": эксперт спрогнозировал судьбу 112, NewsOne и ZIK Видео
04:04
Ученые нашли связь между коронавирусом и нехваткой витамина A Видео
03:25
У Зеленского допустили планы по закрытию других телеканалов Видео
02:57
Эксперт рассказал, что толкает людей на переедание Видео
02:08
Эксперт разнес решение СНБО о закрытии телеканалов Козака Видео
01:36
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений Видео
00:55
Продление карантина в Украине: Рубан раскрыл детали Видео
00:47
"Горячая штучка": Светлана Бондарчук показала аппетитную попу на провокационном фото
00:19
Платежки по 10 тысяч: что известно о новом повышении тарифов на электроэнергию Видео
00:18
Аваков рассказал, когда СБУ обнародует документы по каналам соратника Медведчука Видео
04 февраля, четверг
23:55
Ученые указали на удивительное свойство послеобеденного сна Видео
Реклама
23:51
В семье братьев Суркисов случилось горе Видео
23:36
Синоптики рассказали, когда в Украину ворвется долгожданное потепление Видео
23:09
Компьютерное напряжение глаз: симптомы и способы лечения Видео
22:59
В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать людей, переболевших COVID-19 Видео
22:33
Родственник Навального возглавляет село в Киевской области - ВВС Видео
22:30
Байден пообещал заставить Россию за все заплатить Видео
22:05
В Сеть слили данные о журналистах ZIK, NewsOne и 112 Украина Видео
22:04
От опасной болезни скончался звезда шоу Україна має талант Видео
21:56
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:49
Мужчина не хочет секса: причины и лечение Видео
21:38
В США раскрыли детали стратегии санкций против России Видео
21:21
Вкусная спаржа — простой пошаговый рецепт Видео
21:20
У Зеленского ответили на обжалование в суде санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK Видео
21:19
У Навального поведали, когда вновь ожидать массовых акций протеста Видео
21:15
"Смерть от шока": раскрыты новые подробности пожара в Запорожье Видео
21:11
Пять здоровых продуктов, которые отлично поднимают настроение Видео
20:48
С барского плеча: несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцину Видео
20:30
Как поменять пароль на Wi-Fi роутере: простая инструкция
20:22
Жители бьют тревогу: в Ялте питьевая вода потоком уходит в море Видео
20:19
У Зеленского выдвинули громкое обвинение "оппозиции" Видео
Реклама
20:18
В Кабмине назвали условие возобновления путешествий по Евросоюзу Видео
20:08
"Пи***ас и гомосексуалист": нардеп Кива в Раде жестко обматерил журналиста Видео
19:55
Указ Зеленского о санкциях против каналов Козака обжалован в Верховном суде
19:20
Байден сделал прогноз об импичменте Трампа и предостерег от США от фарса Видео
19:19
ВОЗ обучит "избранных" украинских медиков делать прививки от COVID-19 Видео
19:14
Навальный назвал власти в России "кучкой воров-оккупантов" и обратился к народу Видео
18:48
Задержан первый подозреваемый по делу о пожаре в больнице Запорожья Видео
18:40
В Epic Games Store бесплатно отдают украинский шутер Metro: Last Light Видео
18:31
Группа Go-A прокомментировала выбор песни на Евровидение 2021
18:26
После вакцины от коронавируса Pfizer скончались десятки людей Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять