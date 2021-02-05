"Шалунишка": Нюша разделась на пикантном фото в ванной

Российская певица Нюша отдыхает на Мальдивах и наслаждается солнцем и морем. Она решила подразнить поклонников и показала пикантные фото.
Российская певица Нюша показала сочные формы в слишком откровенном леопардовом купальнике, и вызвала бурную реакцию у своих поклонников.
Певица Нюша сверкнула обнаженными формами на откровенном фото в Instagram. Она снялась лежа в ванной в леопардовом закрытом купальнике, сексуально позируя и выставив на обозрение свои потрясающие ножки и упругие ягодицы.
"Закончилась вода... но я вышла из ситуации", - пишет она.
- "А зачем в ванной в купальнике?",
- "Офигительно!!! Шикарная женщина!!!",
- "Надо было голой, нафиг этот купальник"
- "Шалунишка",
- "Хороша",
- "Шампанским заполняйте",
- "Очаровательная леди", - пишут ей в комментариях.
Ранее ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник и взбудоражила Сеть.
Автор: Александр Галаджий