"Шикарная": дочь Брежневой похвалилась фигурой на пикантных фото

Дочка Веры Брежневой Соня Киперман показала фото в маечке-корсете, и вызвала восторг у поклонников.
Дочь певицы Веры Брежневой заинтриговала новыми фото в своем Instagram.
Соня Киперман в розовой кофточке-корсете порадовала поклонников пикантными фото.
Соня Киперман подписала фото ВВО, где она позирует на кровати в белой мини-юбке и розовой кофточке-корсете, демонстрирую привлекательную фигуру.
Поклонники припомнили, что до этого девушка показывала фото в платье, которого выглядело помятым, и начали кроме комплиментов писать шуточки про поглаженное платье.
"Шикарная девушка Мм", "Очаровашка", "Wow", "погладила)", "До мамы далеко", - пишут в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий