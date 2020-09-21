"Шикарная": дочь Брежневой похвалилась фигурой на пикантных фото

Соня Киперман / Instagram

Дочь певицы Веры Брежневой заинтриговала новыми фото в своем Instagram.

Соня Киперман в розовой кофточке-корсете порадовала поклонников пикантными фото.

Соня Киперман подписала фото ВВО, где она позирует на кровати в белой мини-юбке и розовой кофточке-корсете, демонстрирую привлекательную фигуру.

Поклонники припомнили, что до этого девушка показывала фото в платье, которого выглядело помятым, и начали кроме комплиментов писать шуточки про поглаженное платье.

Соня Киперман / Instagram

Соня Киперман / Instagram

"Шикарная девушка Мм", "Очаровашка", "Wow", "погладила)", "До мамы далеко", - пишут в комментариях.

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