"Шикарная": Мисс Украина без белья показала свои прелести крупным планом

Украинская топ-модель, победительница Мисс-Украина 2018 Леонила Гузь похвалилась совершенными формами в пикантной фотосессии.
Украинская модель победительница конкурса Мисс Украина 2018 Леонила Гузь похвасталась шикарным бюстом в фотосессии фотографу Andrew White.
Леонила Гузь позировала топлес и без белья в необычной черно-белой фотосессии, которую показала в Instagram.
Леонила Гузь не стала подписывать фотографии из своего фотосета, на котором она позировала в белом костюме. Однако, девушка схитрила - на одном фото она позировала совершенно голой, прикрывшись только белой рубашкой, которую завязала на поясе, продемонтстрировав длинные стройные ножки и катастрофическую нехватку белья.
На других фото она позирует в белом жакете и брюках на голое тело, и в черных высоких сапогах, демонстрирую во всей красе идеальную фигуру и внушительную грудь, не прикрытую бельем.
Поклонникам пришлись по душе фото модели.
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