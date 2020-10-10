"Шикарная": Мисс Украина без белья показала свои прелести крупным планом

Леонила Гузь / Instagram

Украинская модель победительница конкурса Мисс Украина 2018 Леонила Гузь похвасталась шикарным бюстом в фотосессии фотографу Andrew White.

Леонила Гузь позировала топлес и без белья в необычной черно-белой фотосессии, которую показала в Instagram.

Леонила Гузь не стала подписывать фотографии из своего фотосета, на котором она позировала в белом костюме. Однако, девушка схитрила - на одном фото она позировала совершенно голой, прикрывшись только белой рубашкой, которую завязала на поясе, продемонтстрировав длинные стройные ножки и катастрофическую нехватку белья.

На других фото она позирует в белом жакете и брюках на голое тело, и в черных высоких сапогах, демонстрирую во всей красе идеальную фигуру и внушительную грудь, не прикрытую бельем.

Поклонникам пришлись по душе фото модели.

Леонила Гузь / Instagram

Леонила Гузь / Instagram

Леонила Гузь / Instagram

Леонила Гузь / Instagram

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