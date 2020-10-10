УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Шикарная": Мисс Украина без белья показала свои прелести крупным планом

10 октября 2020, 04:17

Украинская топ-модель, победительница Мисс-Украина 2018 Леонила Гузь похвалилась совершенными формами в пикантной фотосессии.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Украинская модель победительница конкурса Мисс Украина 2018 Леонила Гузь похвасталась шикарным бюстом в фотосессии фотографу Andrew White.

Леонила Гузь позировала топлес и без белья в необычной черно-белой фотосессии, которую показала в Instagram.

Леонила Гузь не стала подписывать фотографии из своего фотосета, на котором она позировала в белом костюме. Однако, девушка схитрила - на одном фото она позировала совершенно голой, прикрывшись только белой рубашкой, которую завязала на поясе, продемонтстрировав длинные стройные ножки и катастрофическую нехватку белья.

На других фото она позирует в белом жакете и брюках на голое тело, и в черных высоких сапогах, демонстрирую во всей красе идеальную фигуру и внушительную грудь, не прикрытую бельем.

Поклонникам пришлись по душе фото модели.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram
Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram
Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram
Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

"Очень соблазнительная куколка"

"Ого, это ты?", "I LOVE YOU BABY",

"Шикарная", "Восхитительная красавица",

Ранее певица и судья музыкальных конкурсов Настя Каменских взбудоражила откровенным фото с возбужденной грудью.

новости шоу бизнеса Леонила Гузь
Сейчас вы просматриваете новость «"Шикарная": Мисс Украина без белья показала свои прелести крупным планом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:02
"Котел взорвется": эксперт назвал условие развала России из-за Путина
04:17
"Шикарная": Мисс Украина без белья показала свои прелести крупным планом
03:27
Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами дома Видео
02:58
Психолог объяснила, что нужно для возникновения взаимной любви Видео
02:13
Гороскоп для всех на 11 октября: "взлет" к вершинам и ценная находка Видео
01:30
Разработчик Новичка назвал вероятную причину отравления Навального Видео
00:55
Гривна не устоит: эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара Видео
00:18
Переименование России в Московию: экс-депутат Госдумы объяснил, в чем польза для Украины
09 октября, пятница
23:57
Глава Нафтогаза показал, как дрессирует кота Видео
23:39
Трамп обвинил Байдена в психическом расстройстве
23:33
Германия Навальным будет шантажировать РФ по Северному потоку-2 - Пономарев
23:10
Офис генпрокурора открыл уголовное дело против Турчинова
22:59
Новый антирекорд: коронавирус в Украине 9 октября заразил почти 6 тысяч человек Видео
22:31
В Бейруте вновь прогремел мощный взрыв
22:14
Гороскоп для всех на 10 октября 2020: спутник жизни и "проблемная" зависть Видео
22:13
Трамп раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавируса Видео
21:58
Местные выборы в Украине: супруга Ляшко "как львица" идет в политику
21:48
В Финляндии премьером назначили 16-летнего подростка – на день
21:31
В ВОЗ поведали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса
21:27
Премьер назвал три города, где власти самостоятельно должны усилить карантин Видео
21:27
Российские пранкеры выступили в Дании от имени Тихановской
21:22
"Не укради - вот тут я дал, в натуре, маху" - рецензия на боевик Честный вор Видео
20:58
Радостная новость: Украина получила безвиз с еще одной страной Видео
20:54
Sony назвала игры, которые нельзя будет запустить на PS5
20:53
Мест в больницах нет: чиновники назвали Харьков "черной" зоной Видео
20:46
Раб Божий: священник устроил БДСМ-оргию на алтаре Видео
20:28
Сотрудники ЦИК массово заразились коронавирусом незадолго до выборов Видео
20:12
Кабмин снимает с себя ответственность за тарифы: сколько заплатим зимой Видео
20:01
На грани катастрофы: в Крыму пересох самый крупный водопад
20:01
Провайдеры оценили возможность жесткого учета пользователей Вконтакте
19:50
Готовимся к худшему: не стоит ждать снижения тарифов - эксперт
19:39
Война в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России Видео
19:24
Ермак призвал не обвинять россиян в несчастьях Украины Видео
19:22
Tayanna презентовала эксклюзивный проект Жіноча сила Фото
19:19
В Украине вновь обновили зоны карантина: что изменилось
18:57
"Сакральная жертва": Лукашенко ошарашил рассказом о слезах Тихановской
18:43
Тест на Covid-19 в Украине можно сдать бесплатно в частной лаборатории Видео
18:30
В ночь на 11 октября Приват24 перестанет работать: в чем причина
18:24
Пространство 5 сезон - раскрыли дату выхода и сюжет сериала Видео
18:15
Медики объяснили, зачем во время пандемии делать прививки от гриппа и сколько это стоит Видео
18:09
Первые сторонние SSD для PS5 уже в пути
18:03
Кабмин примет меры и доплатит медикам за борьбу с Covid-19 Видео
17:57
Алиев заявил об освобождении новых территорий в Карабахе: в Ереване ответили Видео
17:26
Верховный суд обязал Зеленского говорить только на украинском
17:10
В Украине предложили отменить перевод часов для борьбы с Россией
17:08
"Это третья революция": авто экс-президента Кыргызстана обстреляли Видео
17:06
Runa в клипе Таблетка повторила модный look Бейонсе Видео
16:56
Мирные переговоры по Карабаху: Алиев поставил Еревану ультиматум Видео
16:46
Астролог раскрыл большую беду Весов Видео
16:29
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновлен: что поменялось Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять