Синди Кроуфорд голая в снегу показала дерзкое фото

Синди Кроуфорд / Reuters

Американская модель Синди Кроуфорд побаловала поклонников откровенным фото, к которому добавила хэштег "tbt" - это значит фото, которое она показывает, - архивное.

Синди Кроуфорд подняла всем новогоднее настроение, и по ее словам, "послала всем любви" перед праздниками. Фото отлично совпало с первыми снегопадами в США.

Снимок своих соблазнительных форм Синди показала в Instagram. Девушка лежит частично на спине, позируя так, что зрителям прекрасно видно, что она голая. Все смогли оценить аппетитные ягодицы и грудь модели, а также ее длинные ножки. Однако, самое "вкусное" девушка скрывает под слоем снега. Снег для фото был искуственным, ведь модель ни капли не проявила дискомфорта или холода.

"Где-то сейчас снежный сезон! ... К счастью, не там, где я! Посылаю любовь всем вам, жители Восточного побережья, сегодня!", - пишет она под фото.

Синди Кроуфорд / Instagram

Поклонники по достоинству оценили ее сексуальную фигуру - поставив фото лайки и написав сотни комментариев.

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