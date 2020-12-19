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Синди Кроуфорд голая в снегу показала дерзкое фото

19 декабря 2020, 08:28

Американская супермодель Синди Кроуфорд похвасталась откровенным фото, на котором нежится обнаженная на снегу.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд / Reuters

Американская модель Синди Кроуфорд побаловала поклонников откровенным фото, к которому добавила хэштег "tbt" - это значит фото, которое она показывает, - архивное.

Синди Кроуфорд подняла всем новогоднее настроение, и по ее словам, "послала всем любви" перед праздниками. Фото отлично совпало с первыми снегопадами в США.

Снимок своих соблазнительных форм Синди показала в Instagram. Девушка лежит частично на спине, позируя так, что зрителям прекрасно видно, что она голая. Все смогли оценить аппетитные ягодицы и грудь модели, а также ее длинные ножки. Однако, самое "вкусное" девушка скрывает под слоем снега. Снег для фото был искуственным, ведь модель ни капли не проявила дискомфорта или холода.

"Где-то сейчас снежный сезон! ... К счастью, не там, где я! Посылаю любовь всем вам, жители Восточного побережья, сегодня!", - пишет она под фото.

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд / Instagram

Поклонники по достоинству оценили ее сексуальную фигуру - поставив фото лайки и написав сотни комментариев.

Ранее Леди Гага побаловала поклонников грудью на откровенном фото.

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