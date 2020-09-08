"Сиси, губки сочные": Морозюк без лифчика показала соблазнительные формы

Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогер Ирина Морозюк, которая недавно помирилась со своим бывшим мужем Николаем, показала пикантное фото, на котором засветила сочные формы без нижнего белья.

Ирина Морозюк показала пикантное фото в Instagram и рассказала свою концепцию происхождения современных отношений между мужчинами и женщинами.

"Вот ловишь себя на мысли, что все мы марионетки в чужих руках. Аж тошно. Причем во всех сферах. Тому, кто пытается избежать этого... очень тяжело, потому что социум, толпа, масса влияет куда сильнее. Слабые люди, а их большинство, к сожалению, так и живут всю жизнь... принимая чужое мнение за свое.( Я люблю залипнуть в инсте, листая мемасы и вижу войну между М и Ж. Мемасы про "насосные айфоны" и "жадных мужиков". Пацаны обижаются на всех девчат, обвиняя их в меркантильности и шлюховатости, а девушки, в свою очередь, называют всех жлобами, желающими только засадить под хвост. А теперь то, что называется мнением толпы... вирусом. Это все происходит на подсознательном уровне. Девчонки и парни взрослеют уже с ложным представлением и задачей. Девочки хотят тюнинг, бренды, каенчик какой-то, Милан по выходным и бокал шампанского на яхте в Дубай. И целью достижения этого всего является что? Нет... совсем не образование... Мужик. А Мальчики хотят еб*Ца , с малышкой у которой сиси 3 размера, губки сочные, глазки выразительные, ноготочки ухоженные, попа подтянутая и без второго подбородка. И тут начинается п*здорез. Начало конфликта и хаоса. Да здравствуй эпоха эскортниц и юзеров. Многие неосознанно в таких превращаются. Сидишь в ресторане... Оп бутылка шампаса подлетела, Оп вторая, Оп 221 везет вас домой, ты сидишь на заднем будто сама не своя, расстегнув его ширинку ты все качаешь головой, Оп утро ( малыш, я вызвал тебе такси... лови 200$ , на сдачу купи себе киндер). И тут малышка думает : ебааа, счет закрыли, моет пила еще и в плюсе приехала домой. Ну лучше ж так, чем бы бесплатно кому то дала)) А парни привыкают к тому, что любую можно купить) А если не купить, то показать, что якобы можешь купить. Так сказать... трахнуть в долг и выбросись. Ну шлюха же, какие вопросы. Итог: каждая сторона сидит и постит очередной мемчик", - пишет Ирина.

К своей истории Ирина прибавила пикантное фото, на котором она позировала на фоне своего Порша без лифчика в сером мини-платье и огромных сапогах.

Ирина Морозюк примерила маску-вуаль в восточном стиле и продемонстрировала возбужденные соски и все подробности сочной фигуры, которую облепило крошечное платье.

Ирина Морозюк / Instagram

"Да это красавица! Какая грудь, а ножки супер", "Сексуальная куколка", "милая, ты выглядишь сексуально", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Седокова дразнит поклонников откровенным фото