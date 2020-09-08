УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Сиси, губки сочные": Морозюк без лифчика показала соблазнительные формы

8 сентября 2020, 07:05

Блогер Ирина Морозюк показала сочные формы в крошечном наряде, и рассказала о реальности отношений в нынешнее время.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Украинская блогер Ирина Морозюк, которая недавно помирилась со своим бывшим мужем Николаем, показала пикантное фото, на котором засветила сочные формы без нижнего белья.

Ирина Морозюк показала пикантное фото в Instagram и рассказала свою концепцию происхождения современных отношений между мужчинами и женщинами.

"Вот ловишь себя на мысли, что все мы марионетки в чужих руках. Аж тошно. Причем во всех сферах. Тому, кто пытается избежать этого... очень тяжело, потому что социум, толпа, масса влияет куда сильнее. Слабые люди, а их большинство, к сожалению, так и живут всю жизнь... принимая чужое мнение за свое.( Я люблю залипнуть в инсте, листая мемасы и вижу войну между М и Ж. Мемасы про "насосные айфоны" и "жадных мужиков". Пацаны обижаются на всех девчат, обвиняя их в меркантильности и шлюховатости, а девушки, в свою очередь, называют всех жлобами, желающими только засадить под хвост. А теперь то, что называется мнением толпы... вирусом. Это все происходит на подсознательном уровне. Девчонки и парни взрослеют уже с ложным представлением и задачей. Девочки хотят тюнинг, бренды, каенчик какой-то, Милан по выходным и бокал шампанского на яхте в Дубай. И целью достижения этого всего является что? Нет... совсем не образование... Мужик. А Мальчики хотят еб*Ца , с малышкой у которой сиси 3 размера, губки сочные, глазки выразительные, ноготочки ухоженные, попа подтянутая и без второго подбородка. И тут начинается п*здорез. Начало конфликта и хаоса. Да здравствуй эпоха эскортниц и юзеров. Многие неосознанно в таких превращаются. Сидишь в ресторане... Оп бутылка шампаса подлетела, Оп вторая, Оп 221 везет вас домой, ты сидишь на заднем будто сама не своя, расстегнув его ширинку ты все качаешь головой, Оп утро ( малыш, я вызвал тебе такси... лови 200$ , на сдачу купи себе киндер). И тут малышка думает : ебааа, счет закрыли, моет пила еще и в плюсе приехала домой. Ну лучше ж так, чем бы бесплатно кому то дала)) А парни привыкают к тому, что любую можно купить) А если не купить, то показать, что якобы можешь купить. Так сказать... трахнуть в долг и выбросись. Ну шлюха же, какие вопросы. Итог: каждая сторона сидит и постит очередной мемчик", - пишет Ирина.

К своей истории Ирина прибавила пикантное фото, на котором она позировала на фоне своего Порша без лифчика в сером мини-платье и огромных сапогах.

Ирина Морозюк примерила маску-вуаль в восточном стиле и продемонстрировала возбужденные соски и все подробности сочной фигуры, которую облепило крошечное платье.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

"Да это красавица! Какая грудь, а ножки супер", "Сексуальная куколка", "милая, ты выглядишь сексуально", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Седокова дразнит поклонников откровенным фото

Ирина Морозюк новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Сиси, губки сочные": Морозюк без лифчика показала соблазнительные формы». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:31
В МИД объяснили, почему РФ отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу
07:14
Челка на две стороны из 60-х вскружила голову всем в 2020 году - фото Фото
07:05
"Сиси, губки сочные": Морозюк без лифчика показала соблазнительные формы
07:02
Будет ли масштабное наступление боевиков на Донбассе: в Генштабе дали прогноз Видео
06:54
С Днем Натальи 2020 - поздравления и открытки в День ангела 8 сентября Фото
06:46
Германия решила сама поставить крест на Северном потоке-2 мнение
06:30
Аншлюс Беларуси: Илларионов объяснил, почему Кремль "слил" Лукашенко Видео
06:11
В Ивано-Франковске заработают школы и детские сады: названа дата Видео
05:51
Рак: что можно и нельзя говорить больным близким Видео
05:40
В моду на осень-зиму вошли уютные платья - фото Фото
05:23
Психи и гении: астролог назвал самые чудаковатые знаки Зодиака
04:41
Ученые выяснили, почему коронавирус стал меньше убивать Видео
04:17
Россияне рассказали о своем отношении к Лукашенко и протестам в Беларуси Видео
03:42
Эксперт оценил возможность отмены выборов из-за жесткого карантина в Украине Видео
03:09
В моду на осень вернулся красивый черный маникюр - фото Фото
02:35
В Минздраве обеспокоились увеличением госпитализаций из-за коронавируса Видео
02:33
Саша Спилберг топлес стыдливо прикрыла упругую грудь
02:06
Найдено антитело, которое блокирует коронавирус
01:44
"Самая гуманная милиция в мире": в МВД Беларуси жалуются на тяжелые травмы силовиков Видео
01:30
Фактор Навального: ответ Запада гопникам Путина оказался мыльным пузырем – эксперт Видео
00:59
Дарья Петрожицкая с коронавирусом поразила зрителей на Танцях з зірками Видео
00:52
В Ивано-Франковске врач реанимации паникует из-за отсутствия мест Видео
00:34
14% украинцев видят в эпидемии коронавируса серьезную угрозу: свежий опрос Видео
00:07
Разумков оценил вероятность роспуска Рады и назвал условия Видео
07 сентября, понедельник
23:41
В Кривом Роге более 200 шахтеров пятые сутки бастуют под землей
23:22
"Рот закрыл": в Киеве педагог публично унижала студента Видео
22:59
Трамп прошелся по Северному потоку-2 из-за отравления Навального Видео
22:26
Спасатели наконец-то смогли потушить мощный лесной пожар на Луганщине Видео
22:12
Стало известно о 38-летнем солдате, погибшем на мине под Новгородским
22:10
Специалисты назвали тренировку, которая может вызвать инсульт Видео
22:02
Коронавирус в Украине 7 сентября: заразились еще несколько тысяч украинцев Видео
22:00
Лукашенко на распутье: журналист назвал два сценария будущего Беларуси Видео
21:39
Бабье лето зимой: синоптик удивил прогнозом до Нового года Видео
21:39
Просыпаюсь в 3 часа ночи: эксперты назвали причины Видео
21:32
Посол Украины в Беларуси после паузы вернулся в Минск Видео
21:30
У Кравчука объяснили, зачем Россия сорвала перемирие на Донбассе Видео
21:03
Ел мясо сурка: в Монголии третий человек скончался от жуткой болезни
20:56
Саакашвили позвали на пост премьер-министра: что ответил экс-президент Грузии
20:46
В России выпустили фейк об ООН и водоснабжении Крыма
20:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 сентября: "гибель" успеха и материальное крушение Видео
20:35
Новшество от Укрзализныци: за поездами можно будет следить онлайн
20:21
"Бешеный пик коронавируса": инфекционист предупредил о скачке числа больных в Украине
20:19
Зеленский рассказал, когда определится дата встречи с Путиным Видео
20:01
"Вырваны куски кожи": в Минске нашли изувеченное тело футбольного фана
19:56
Чиновники оправдались за отказ госпитализировать пациента с тяжелой пневмонией Видео
19:39
Притула признался, что футбольные ультас буквально спасли его
19:31
Эксперт ошарашил убытками от Covid-19 для мировой экономики Видео
19:15
В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков
19:15
Deftones исправили ошибку с перепутанными Киевом и Москвой
19:03
Макрон и Джонсон срочно обратились к России из-за отравления Навального
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять