"Сиси обнаженные": украинская блогер сделала интимное сэлфи

Евгения Мосиенко / Instagram

25-летняя киевлянка Евгения Мосиенко известна победами на соревнованиях по купальниках, и своими откровенными фото она часто любит провоцировать своих поклонников. Она часто показывает нескромные фото в своем Instagram, демонстрируя самые привлекательные подробности своей фигуры.

На новом фото Евгения Мосиенко позирует в одних трусиках, и прикрыв свою пышную грудь руками, все равно стыдливо светит самыми сочными подробностями и демонстрирует стройную фигуру.

"Mood", - пишет девушка к фото в Instagram.

На снимке она позировала о только в белых трусиках, показав подкачанные бедра, и выделяющуюся огромную грудь.

Евгения Мосиенко / Instagram

"Тростиночка", "Женя, огненная красотка ты",

"Твои сиси уже в телеграмме полностью обнаженные",

"Де жопка?", "Женя, такая Женька, мммм",

"Опа , отжаренная Женька", "Умничка очень красиво"

Ранее Тина Кароль впечатлила поклонников и поклонниц слишком откровенным фото.